Genuine Parts-Anlage im Blick 27.11.2025 16:02:22

S&P 500-Titel Genuine Parts-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Genuine Parts-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Genuine Parts-Aktie Investoren gebracht.

Genuine Parts
104.14 CHF -0.27%
Kaufen Verkaufen

Am 27.11.2020 wurde die Genuine Parts-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Genuine Parts-Papiers betrug an diesem Tag 98.36 USD. Wenn man vor 5 Jahren 100 USD in die Genuine Parts-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 1.017 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 132.03 USD, da sich der Wert eines Genuine Parts-Anteils am 26.11.2025 auf 129.86 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +32.03 Prozent.

Am Markt war Genuine Parts jüngst 17.93 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch