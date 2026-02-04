AppLovin Aktie 110387675 / US03831W1080
04.02.2026 18:00:54
S&P 500 aktuell: So bewegt sich der S&P 500 mittags
Der S&P 500 notiert heute im negativen Bereich.
Der S&P 500 gibt im NYSE-Handel um 17:58 Uhr um 0.46 Prozent auf 6’885.90 Punkte nach. Die S&P 500-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 55.505 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0.126 Prozent höher bei 6’926.52 Punkten in den Handel, nach 6’917.81 Punkten am Vortag.
Im Tagestief notierte der S&P 500 bei 6’864.83 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 6’936.09 Punkten.
So entwickelt sich der S&P 500 seit Beginn Jahr
Seit Beginn der Woche fiel der S&P 500 bereits um 0.444 Prozent zurück. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.01.2026, wurde der S&P 500 mit 6’858.47 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 04.11.2025, wies der S&P 500 6’771.55 Punkte auf. Vor einem Jahr, am 04.02.2025, wies der S&P 500 6’037.88 Punkte auf.
Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 0.400 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des S&P 500 beträgt derzeit 7’002.28 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 6’789.05 Zähler.
S&P 500-Tops und -Flops
Die Gewinner-Aktien im S&P 500 sind derzeit MGM Resorts International (+ 11.68 Prozent auf 38.16 USD), Fortive (+ 10.43 Prozent auf 60.02 USD), Super Micro Computer (+ 10.18 Prozent auf 32.69 USD), Eli Lilly (+ 9.78 Prozent auf 1’101.63 USD) und DaVita (+ 8.54 Prozent auf 146.23 USD). Auf der Verliererseite im S&P 500 stehen derweil Lumen Technologies (-20.92 Prozent auf 6.69 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (-16.68 Prozent auf 201.72 USD), Boston Scientific (-15.40 Prozent auf 77.51 USD), AppLovin (-13.25 Prozent auf 400.61 USD) und Palantir (-12.54 Prozent auf 138.08 USD).
Welche Aktien im S&P 500 das grösste Handelsvolumen aufweisen
Die Aktie im S&P 500 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 17’733’032 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im S&P 500 mit 3.811 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.
Diese Dividenden zahlen die S&P 500-Werte
Im S&P 500 verzeichnet die First Republic Bank-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0.10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Western Union Company-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 9.86 Prozent, die höchste im Index.
Redaktion finanzen.ch
