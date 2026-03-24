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24.03.2026 18:00:55
Angespannte Stimmung in New York: S&P 500 leichter
Wenig Veränderung ist heute in New York zu beobachten.
Am Dienstag fällt der S&P 500 um 17:58 Uhr via NYSE um 0.08 Prozent auf 6’575.76 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 53.017 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0.675 Prozent leichter bei 6’536.60 Punkten in den Dienstagshandel, nach 6’581.00 Punkten am Vortag.
Der S&P 500 erreichte am Dienstag sein Tagestief bei 6’525.11 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 6’595.75 Punkten lag.
S&P 500 seit Jahresbeginn
Vor einem Monat, am 24.02.2026, wies der S&P 500 einen Stand von 6’890.07 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 24.12.2025, wies der S&P 500 einen Stand von 6’932.05 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 24.03.2025, verzeichnete der S&P 500 einen Stand von 5’767.57 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 fiel der Index bereits um 4.12 Prozent. In diesem Jahr markierte der S&P 500 bereits ein Jahreshoch bei 7’002.28 Punkten. Bei 6’473.52 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Top- und Flop-Aktien im S&P 500
Zu den Gewinner-Aktien im S&P 500 zählen derzeit Corning (+ 9.03 Prozent auf 142.80 USD), Lumentum (+ 8.48 Prozent auf 790.78 USD), Lyondellbasell Industries (+ 6.39 Prozent auf 76.04 USD), CF Industries (+ 5.72 Prozent auf 127.05 USD) und Marathon Petroleum (+ 5.71 Prozent auf 245.80 USD). Schwächer notieren im S&P 500 derweil Estée Lauder Companies (-9.80 Prozent auf 71.52 USD), Coinbase (-9.04 Prozent auf 182.49 USD), The Trade Desk A (-6.43 Prozent auf 22.41 USD), Gartner (-5.92 Prozent auf 152.97 USD) und AppLovin (-5.81 Prozent auf 432.28 USD).
Welche S&P 500-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen
Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im S&P 500 auf. Zuletzt wurden via NYSE 14’628’087 Aktien gehandelt. Im S&P 500 macht die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3.677 Bio. Euro den grössten Börsenwert aus.
Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Titel im Fokus
In diesem Jahr hat die First Republic Bank-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0.10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 inne. Unter den Aktien im Index zeigt die Perrigo Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 12.07 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.ch
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Darum geht es in dieser Folge:
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