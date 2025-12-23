Nissan Motor Aktie 763092 / JP3672400003
23.12.2025 18:01:28
Pluszeichen in New York: Börsianer lassen NASDAQ Composite mittags steigen
Das macht das Börsenbarometer in New York am Dienstag.
Am Dienstag steht der NASDAQ Composite um 17:59 Uhr via NASDAQ 0.40 Prozent im Plus bei 23’521.98 Punkten. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0.090 Prozent auf 23’407.70 Punkte an der Kurstafel, nach 23’428.83 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 23’526.17 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 23’377.49 Zählern.
NASDAQ Composite-Entwicklung seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite erreichte am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, den Stand von 22’273.08 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 23.09.2025, erreichte der NASDAQ Composite einen Stand von 22’573.47 Punkten. Vor einem Jahr, am 23.12.2024, lag der NASDAQ Composite-Kurs bei 19’764.89 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 22.00 Prozent nach oben. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch steht derzeit bei 24’019.99 Punkten. Bei 14’784.03 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Top und Flops heute
Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit Comtech Telecommunications (+ 10.80 Prozent auf 4.31 USD), FreightCar America (+ 9.85 Prozent auf 9.93 USD), Geospace Technologies (+ 7.80 Prozent auf 16.87 USD), Century Aluminum (+ 5.43 Prozent auf 39.21 USD) und inTest (+ 3.20 Prozent auf 7.10 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ Composite sind hingegen Donegal Group B (-5.77 Prozent auf 15.84 USD), Nissan Motor (-4.38 Prozent auf 2.51 USD), Corcept Therapeutics (-3.42 Prozent auf 82.20 USD), Cerus (-3.30 Prozent auf 2.05 USD) und Microvision (-3.12 Prozent auf 0.90 USD).
Blick in den NASDAQ Composite: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 13’826’777 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ Composite macht die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3.733 Bio. Euro den grössten Börsenwert aus.
Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Mitglieder im Fokus
Die Upbound Group-Aktie präsentiert mit 4.33 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Cogent Communications-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 13.54 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.ch
Börsen-Check: 2025 abgehakt und was 2026 richtig zählt! mit Robert Halver & Lars Erichsenr
Börsenjahr 2025 Rückblick & Ausblick 2026: Aktien, KI, Tech, Gold, Bitcoin, Inflation, Zinsen, Notenbanken und US-Dollar – was hat die Märkte 2025 bewegt und welche Trends prägen 2026?
David Kunz spricht mit Robert Halver und Lars Erichsen über die wichtigsten Entwicklungen für Privatanleger.
Im Video geht es um:
📈 Aktienmarkt 2025: Rekorde trotz Risiken, Zölle und Unsicherheit – wie einordnen?
🤖 KI: Mehr als „Nvidia & Chips“ – welche Branchen 2026 profitieren könnten.
💻 Tech & Magnificent 7: Klumpenrisiko oder weiter der Index-Treiber?
🌐 Marktbreite: Chancen bei Nebenwerten (Russell 2000) und Europa/MDAX.
🏅 Gold & Rohstoffe: Warum Edel- und Industriemetalle wieder wichtiger werden.
₿ Bitcoin & Krypto: Volatilität, Chancen und Risiken 2026.
🏦 Zinsen/Inflation/Fed: Geldpolitik, Schulden und Notenbanken als Markt-Treiber.
💱 USD/CHF: US-Dollar absichern – ja oder nein?
Zum Abschluss: Börsenausblick 2026 – realistische Szenarien und worauf Anleger jetzt achten sollten.
👉🏽 Mehr zum Börsenjahr 2025 & 2026
Am Dienstag ging es vor den anstehenden Weihnachtsfeiertagen am heimischen sowie am deutschen Aktienmarkt nach oben. Der Dow zieht am Dienstag etwas an. Daneben tendierten die wichtigsten Indizes in Fernost teils wenig verändert.