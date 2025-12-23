Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
NASDAQ-Handel im Fokus 23.12.2025 18:01:28

Pluszeichen in New York: Börsianer lassen NASDAQ Composite mittags steigen

Das macht das Börsenbarometer in New York am Dienstag.

Am Dienstag steht der NASDAQ Composite um 17:59 Uhr via NASDAQ 0.40 Prozent im Plus bei 23’521.98 Punkten. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0.090 Prozent auf 23’407.70 Punkte an der Kurstafel, nach 23’428.83 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 23’526.17 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 23’377.49 Zählern.

NASDAQ Composite-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite erreichte am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, den Stand von 22’273.08 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 23.09.2025, erreichte der NASDAQ Composite einen Stand von 22’573.47 Punkten. Vor einem Jahr, am 23.12.2024, lag der NASDAQ Composite-Kurs bei 19’764.89 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 22.00 Prozent nach oben. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch steht derzeit bei 24’019.99 Punkten. Bei 14’784.03 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top und Flops heute

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit Comtech Telecommunications (+ 10.80 Prozent auf 4.31 USD), FreightCar America (+ 9.85 Prozent auf 9.93 USD), Geospace Technologies (+ 7.80 Prozent auf 16.87 USD), Century Aluminum (+ 5.43 Prozent auf 39.21 USD) und inTest (+ 3.20 Prozent auf 7.10 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ Composite sind hingegen Donegal Group B (-5.77 Prozent auf 15.84 USD), Nissan Motor (-4.38 Prozent auf 2.51 USD), Corcept Therapeutics (-3.42 Prozent auf 82.20 USD), Cerus (-3.30 Prozent auf 2.05 USD) und Microvision (-3.12 Prozent auf 0.90 USD).

Blick in den NASDAQ Composite: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 13’826’777 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ Composite macht die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3.733 Bio. Euro den grössten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Mitglieder im Fokus

Die Upbound Group-Aktie präsentiert mit 4.33 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Cogent Communications-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 13.54 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch

