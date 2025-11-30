Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
30.11.2025 13:54:36

Risultati dal canton Basilea Campagna

Liestal (awp/sda) - I risultati dettagliati delle votazioni federali nel canton Basilea Campagna (BL)

Iniziativa Servizio civico: No 

Quota di "sì": 17,50 % (13'473 voti)
Quota di "no": 82,50 % (63'523 voti)
Partecipazione al voto: 40,96 %

Iniziativa per il futuro: No 

Quota di "sì": 19,40 % (14'951 voti)
Quota di "no": 80,60 % (62'107 voti)
Partecipazione al voto: 40,92 %

Risultato intermedio di tutti gli oggetti: 

Iniziativa Servizio civico: 17 di 26 cantoni sono stati scrutinati. L'oggetto non ha raggiunto la maggioranza dei cantoni. Stando alle proiezioni della SSR (13:00) il testo è stato respinto con il 84 % di "no".
Iniziativa per il futuro: 17 di 26 cantoni sono stati scrutinati. L'oggetto non ha raggiunto la maggioranza dei cantoni. Stando alle proiezioni della SSR (13:00) il testo è stato respinto con il 79 % di "no".
