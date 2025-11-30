|
30.11.2025 13:54:36
Risultati dal canton Basilea Campagna
Liestal (awp/sda) - I risultati dettagliati delle votazioni federali nel canton Basilea Campagna (BL)
Iniziativa Servizio civico: No
Quota di "sì": 17,50 % (13'473 voti) Quota di "no": 82,50 % (63'523 voti) Partecipazione al voto: 40,96 %
Iniziativa per il futuro: No
Quota di "sì": 19,40 % (14'951 voti) Quota di "no": 80,60 % (62'107 voti) Partecipazione al voto: 40,92 %
Risultato intermedio di tutti gli oggetti:
Iniziativa Servizio civico: 17 di 26 cantoni sono stati scrutinati. L'oggetto non ha raggiunto la maggioranza dei cantoni. Stando alle proiezioni della SSR (13:00) il testo è stato respinto con il 84 % di "no". Iniziativa per il futuro: 17 di 26 cantoni sono stati scrutinati. L'oggetto non ha raggiunto la maggioranza dei cantoni. Stando alle proiezioni della SSR (13:00) il testo è stato respinto con il 79 % di "no".
