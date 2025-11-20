RENK Aktie 129870173 / DE000RENK730
|
20.11.2025 09:48:00
RENK-Aktie steigt: Bis 2030 deutliches Wachstum geplant - Rheinmetall und HENSOLDT ebenfalls im Plus
Am Donnerstag kommt es zu einer Erholung bei den Rüstungswerten.
RENK plant bis 2030 deutliches Wachstum
Derweil hat RENK an seinem Kapitalmarkttag am Donnerstag mitgeteilt, dass das Unternehmen bis 2030 einen Umsatz von 2,8 bis 3,2 Milliarden Euro anpeilt. Für das laufende Jahr rechnet das Unternehmen weiterhin mit einem Umsatz von mehr als 1,3 Milliarden Euro. Bis 2028 soll der Umsatz dann bereits auf mehr als zwei Milliarden Euro ansteigen.
Aktien von Rheinmetall, HESOLDT und RENK im Fokus
Die RENK-Aktie notiert am Donnerstag im XETRA-Handel zeitweise 0,43 Prozent höher bei 57,77 Euro. Derweil geht es für Rheinmetall und HENSOLDT 2,63 Prozent und 0,19 Prozent auf 1.638,00 Euro und 77,25 Euro nach oben.
Redaktion finanzen.ch mit Material von awp international
Analysen zu RENK
|14.11.25
|RENK Buy
|Deutsche Bank AG
|13.11.25
|RENK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.25
|RENK Buy
|Deutsche Bank AG
|24.10.25
|RENK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.25
|RENK Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
