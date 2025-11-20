Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
RENK Aktie

20.11.2025 09:48:00

RENK-Aktie steigt: Bis 2030 deutliches Wachstum geplant - Rheinmetall und HENSOLDT ebenfalls im Plus

RENK-Aktie steigt: Bis 2030 deutliches Wachstum geplant - Rheinmetall und HENSOLDT ebenfalls im Plus

Am Donnerstag kommt es zu einer Erholung bei den Rüstungswerten.

RENK
51.41 CHF -7.09%
Kaufen Verkaufen
Rüstungswerte wie Rheinmetall, HENSOLDT und RENK, die am Vortag unter Druck geraten waren wegen Berichten, dass die USA an einem neuen Friedensplan für die Ukraine arbeite, erholen sich am Donnerstag. Von dem angegriffenen Land verlange der Rahmenentwurf grosse Zugeständnisse, berichtete die "Financial Times" unter Berufung auf beteiligte Personen. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj soll am Donnerstag in Kiew auf eine US-Militärdelegation treffen.

RENK plant bis 2030 deutliches Wachstum

Derweil hat RENK an seinem Kapitalmarkttag am Donnerstag mitgeteilt, dass das Unternehmen bis 2030 einen Umsatz von 2,8 bis 3,2 Milliarden Euro anpeilt. Für das laufende Jahr rechnet das Unternehmen weiterhin mit einem Umsatz von mehr als 1,3 Milliarden Euro. Bis 2028 soll der Umsatz dann bereits auf mehr als zwei Milliarden Euro ansteigen.

Aktien von Rheinmetall, HESOLDT und RENK im Fokus

Die RENK-Aktie notiert am Donnerstag im XETRA-Handel zeitweise 0,43 Prozent höher bei 57,77 Euro. Derweil geht es für Rheinmetall und HENSOLDT 2,63 Prozent und 0,19 Prozent auf 1.638,00 Euro und 77,25 Euro nach oben.

Redaktion finanzen.ch mit Material von awp international

14.11.25 RENK Buy Deutsche Bank AG
13.11.25 RENK Buy Jefferies & Company Inc.
29.10.25 RENK Buy Deutsche Bank AG
24.10.25 RENK Buy Jefferies & Company Inc.
20.10.25 RENK Overweight JP Morgan Chase & Co.
