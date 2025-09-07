Seres Therapeutics Aktie 28413683 / US81750R1023
07.09.2025 13:27:36
Presse: Nestlé hat Seres Therapeutics Übernahmeofferte vorgelegt
Zürich (awp) - Nestlé hat laut einem Medienbericht für das amerikanische Pharma-Startup Seres Therapeutics eine Offerte vorgelegt. Das Angebot des Nahrungsmittelriesen beläuft sich auf total 76 Dollar pro Seres-Aktie oder gut 760 Millionen Dollar, berichtet "Inside Paradeplatz" am Sonntag.
Die Übernahme-Offerte der Nestlé Health-Leiterin Anna Mohl vom 14. August an den Verwaltungsrat von Seres belaufe sich 41 Dollar pro Aktie. Hinzu kämen zwei Meilenstein-Zahlungen: Eine über 20 Dollar und eine zweite über 15 Dollar pro Titel. Zuletzt schlossen die Papiere bei 19,36 Dollar je Aktie.
Das Pharma-Startup aus Boston forscht rund um das Mikrobiom im Darm. Fällig würden die Meilensteine, sobald der Wirkstoff SER-155, ein oraler Mikrobiomwirkstoff, zunächst entscheidende Tests und danach die Zulassung der US-Pharmabehörde geschafft hätte.
"Laut einer Quelle" soll die Bekanntgabe der Übernahme kurz bevorstehen, so das Finanzportal weiter. Nestlé Health und Seres kennen sich: Der Vorgänger-Wirkstoff von SER-155 ging letzten September an Nestlé, die im Gegenzug die Produktion bis Ende 2025 garantierte.
Nestlé wollte den Bericht auf Anfrage von AWP nicht kommentieren.
ra/
