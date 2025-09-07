Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’371 -0.1%  SPI 17’113 0.0%  Dow 45’401 -0.5%  DAX 23’597 -0.7%  Euro 0.9353 0.0%  EStoxx50 5’318 -0.5%  Gold 3’587 1.1%  Bitcoin 88’332 -0.9%  Dollar 0.7982 0.0%  Öl 65.6 -1.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
2. Quartal 2025: Diese Aktien hat Bill Ackman in seinem Depot
Reise-Trend: Was ist eigentlich "Bleisure Travel"?
Die Performance der Kryptowährungen in KW 36: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Allianz-Aktie im Fokus: Allianz - Wie Europas grösste Versicherung entstand
So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Sonntagmittag
Suche...
Plus500 Depot

Seres Therapeutics Aktie 28413683 / US81750R1023

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

07.09.2025 13:27:36

Presse: Nestlé hat Seres Therapeutics Übernahmeofferte vorgelegt

Zürich (awp) - Nestlé hat laut einem Medienbericht für das amerikanische Pharma-Startup Seres Therapeutics eine Offerte vorgelegt. Das Angebot des Nahrungsmittelriesen beläuft sich auf total 76 Dollar pro Seres-Aktie oder gut 760 Millionen Dollar, berichtet "Inside Paradeplatz" am Sonntag.

Die Übernahme-Offerte der Nestlé Health-Leiterin Anna Mohl vom 14. August an den Verwaltungsrat von Seres belaufe sich 41 Dollar pro Aktie. Hinzu kämen zwei Meilenstein-Zahlungen: Eine über 20 Dollar und eine zweite über 15 Dollar pro Titel. Zuletzt schlossen die Papiere bei 19,36 Dollar je Aktie.

Das Pharma-Startup aus Boston forscht rund um das Mikrobiom im Darm. Fällig würden die Meilensteine, sobald der Wirkstoff SER-155, ein oraler Mikrobiomwirkstoff, zunächst entscheidende Tests und danach die Zulassung der US-Pharmabehörde geschafft hätte.

"Laut einer Quelle" soll die Bekanntgabe der Übernahme kurz bevorstehen, so das Finanzportal weiter. Nestlé Health und Seres kennen sich: Der Vorgänger-Wirkstoff von SER-155 ging letzten September an Nestlé, die im Gegenzug die Produktion bis Ende 2025 garantierte.

Nestlé wollte den Bericht auf Anfrage von AWP nicht kommentieren.

ra/