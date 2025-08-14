Porsche Automobil vz-Aktie: DZ BANK vergibt Bewertung

Die DZ Bank hat den fairen Wert für Porsche SE von 38 auf 37 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Die Bewertung der Porsche SE weise weiterhin einen Abschlag gegenu?ber dem Wert der beiden Kernbeteiligungen auf, welcher mit aktuell 33 Prozent weiterhin leicht u?ber seiner Annahme von 30 Prozent liege, schrieb Michael Punzet in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er sehe jedoch kurzfristig keinen Auslöser für eine deutliche Reduzierung des Abschlags. Als zusätzlichen Belastungsfaktor sieht er einen möglichen Abstieg in den MDax im September.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Porsche Automobil vz-Aktie zur Zeit der Analyse

Der Porsche Automobil vz-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 14:36 Uhr verlor das Papier 0.5 Prozent auf 36.42 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 127’758 Porsche Automobil vz-Aktien. Für den Anteilsschein ging es auf Jahressicht 2025 um 5.7 Prozent aufwärts.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2025 / 09:47 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2025 / 09:50 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.