Wie viel Verlust eine Internet Computer-Investition von vor 5 Jahren eingebracht hätte

Bei einem frühen Engagement in Internet Computer hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Internet Computer notierte gestern vor 5 Jahren bei 46.84 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 21.35 ICP im Portfolio. Da sich der Kurs von ICP-USD gestern auf 4.982 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 106.37 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 89.36 Prozent eingebüsst.

Am 22.06.2025 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Tief bei 4.553 USD. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung liegt derzeit bei 15.31 USD und wurde am 06.12.2024 erreicht.

Redaktion finanzen.net

