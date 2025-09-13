So viel Verlust wäre bei einem Investment in VeChain von vor 5 Jahren angefallen

Anzeige

Über 600+ Kryptos und 3.000 digitale Assets Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren. Jetzt kaufen

VeChain wurde gestern vor 5 Jahren bei 0.030448 USD gehandelt. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 328’431.49 VET im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 8’332.54 USD, da sich der Wert von VeChain am 12.09.2025 auf 0.025371 USD belief. Damit wäre das Investment um 16.67 Prozent gesunken.

Am 22.06.2025 fiel der Coin auf ein 52-Wochen-Tief bei 0.019283 USD. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte der Coin am 03.12.2024 bei 0.078697 USD.

Redaktion finanzen.net