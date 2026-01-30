Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Zahlen voraus 30.01.2026 09:40:00

Palantir-Aktie vor den Zahlen: Warum diese Bilanz jetzt so wichtig ist

Die Spannung an der Wall Street ist greifbar. Wenn Palantir am kommenden Montag seine Bücher für das vierte Quartal öffnet, blicken Investoren auf weit mehr als nur nackte Zahlen.

Palantir
115.06 CHF -0.39%
Kaufen Verkaufen
• Palantir-Aktie mit starker Vorjahresrally, zuletzt unter Druck
• Guidance für 2026 entscheidend für die Bewertung
• Hohe Erwartungen an Umsatz und Gewinn

Die Palantir-Aktie hat im vergangenen Jahr eine starke Rally aufs Parkett gelegt und 130 Prozent an Wert gewonnen. 2026 setzte aber offenbar Ernüchterung ein: Palantir-Titel, die am Donnerstag an der NASDAQ 3,49 Prozent tiefer bei 151,86 US-Dollar geschlossen hatten, liegen seit Jahresstart rund 15 Prozent im Minus. Nachbörslich zeigt sich eine moderate Stabilisierung mit einem überschaubaren Abschlag von 0,07 Prozent auf 151,75 US-Dollar.

Nächste Woche könnte eine Entscheidung mit sich bringen

Anleger scheinen vor dem wichtigen Termin in der kommenden Woche eher vorsichtig zu agieren, denn Palantir steht vor einem entscheidenden Moment: Die anstehende Veröffentlichung der Quartalsbilanz für Q4 2025 am 2. Februar könnte die KI-getriebene Erfolgsgeschichte des Unternehmens entweder weiter zementieren oder erste Risse in der hohen Bewertung offenbaren.

Analysten hoffen auf starkes Geschäft

Analysten rechnen mit einem Umsatz von rund 1,35 Milliarden US-Dollar, was einem Wachstum von 62,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspräche. Der Gewinn pro Aktie (EPS) wird auf 0,23 US-Dollar geschätzt, das wären 64,3 Prozent mehr als noch vor Jahresfrist. Palantir selbst hatte bereits im dritten Quartal überragend performt mit 1,181 Milliarden US-Dollar Umsatz, was einem Wachstum von satten 63 Prozent entspricht. In diesem Zusammenhang hatte das US-Unternehmen, das sich auf die Analyse riesiger Datenmengen spezialisiert hat, auch die Jahresprognose angehoben.

Stärke im AI- und Commercial-Segment

Daran wird sich Palantir messen lassen müssen. Der Fokus der Investoren liegt auf der Commercial-Sparte, die im dritten Quartal um 121 Prozent im US-Markt zulegte und nun von Grosskunden-Deals profitiert. Die AIP-Plattform treibt die Nachfrage, mit über 100 Deals über einer Million US-Dollar im Vorquartal. Im Government-Bereich sorgen Verträge mit US-Regierung und NATO-Partnern für Stabilität, während die Rüstungs-KI-Lösungen unter Präsident Trumps Politik an Relevanz gewinnen.

Doch immer wieder gibt es auch warnende Stimmen am Markt - insbesondere mit Blick auf Palantirs Abhängigkeit von wenigen Grosskunden und Skalierungsrisiken bei AIP. Dennoch: Palantir bleibt einer der AI-Software-Stars. Anleger sollten ganz besonders auf die Guidance für 2026 achten - hier entscheidet sich, ob der Hype nachhaltig ist.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Krypto-Exodus: Warum Anleger Bitcoin, Ethereum, Ripple & Co. zahlreich nach unten schicken

Bildquelle: Michael Vi / Shutterstock.com

