Palantir-Aktie vor den Zahlen: Warum diese Bilanz jetzt so wichtig ist

• Palantir-Aktie mit starker Vorjahresrally, zuletzt unter Druck• Guidance für 2026 entscheidend für die Bewertung• Hohe Erwartungen an Umsatz und Gewinn

Die Palantir-Aktie hat im vergangenen Jahr eine starke Rally aufs Parkett gelegt und 130 Prozent an Wert gewonnen. 2026 setzte aber offenbar Ernüchterung ein: Palantir-Titel, die am Donnerstag an der NASDAQ 3,49 Prozent tiefer bei 151,86 US-Dollar geschlossen hatten, liegen seit Jahresstart rund 15 Prozent im Minus. Nachbörslich zeigt sich eine moderate Stabilisierung mit einem überschaubaren Abschlag von 0,07 Prozent auf 151,75 US-Dollar.

Nächste Woche könnte eine Entscheidung mit sich bringen

Anleger scheinen vor dem wichtigen Termin in der kommenden Woche eher vorsichtig zu agieren, denn Palantir steht vor einem entscheidenden Moment: Die anstehende Veröffentlichung der Quartalsbilanz für Q4 2025 am 2. Februar könnte die KI-getriebene Erfolgsgeschichte des Unternehmens entweder weiter zementieren oder erste Risse in der hohen Bewertung offenbaren.

Analysten hoffen auf starkes Geschäft

Analysten rechnen mit einem Umsatz von rund 1,35 Milliarden US-Dollar, was einem Wachstum von 62,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspräche. Der Gewinn pro Aktie (EPS) wird auf 0,23 US-Dollar geschätzt, das wären 64,3 Prozent mehr als noch vor Jahresfrist. Palantir selbst hatte bereits im dritten Quartal überragend performt mit 1,181 Milliarden US-Dollar Umsatz, was einem Wachstum von satten 63 Prozent entspricht. In diesem Zusammenhang hatte das US-Unternehmen, das sich auf die Analyse riesiger Datenmengen spezialisiert hat, auch die Jahresprognose angehoben.

Stärke im AI- und Commercial-Segment

Daran wird sich Palantir messen lassen müssen. Der Fokus der Investoren liegt auf der Commercial-Sparte, die im dritten Quartal um 121 Prozent im US-Markt zulegte und nun von Grosskunden-Deals profitiert. Die AIP-Plattform treibt die Nachfrage, mit über 100 Deals über einer Million US-Dollar im Vorquartal. Im Government-Bereich sorgen Verträge mit US-Regierung und NATO-Partnern für Stabilität, während die Rüstungs-KI-Lösungen unter Präsident Trumps Politik an Relevanz gewinnen.

Doch immer wieder gibt es auch warnende Stimmen am Markt - insbesondere mit Blick auf Palantirs Abhängigkeit von wenigen Grosskunden und Skalierungsrisiken bei AIP. Dennoch: Palantir bleibt einer der AI-Software-Stars. Anleger sollten ganz besonders auf die Guidance für 2026 achten - hier entscheidet sich, ob der Hype nachhaltig ist.

Redaktion finanzen.ch