Apple-Aktie legt zu: iKonzern steigert Umsatz und Gewinn - Erwartungen übertroffen

Im abgelaufenen Jahresviertel erzielte Apple einen Gewinn je Aktie in Höhe von 2,84 US-Dollar, nachdem das EPS im Vergleichszeitraum des Vorjahres noch bei 2,40 US-Dollar gelegen hatte. Damit schlug sich Apple auf Ergebnisseite besser als erwartet: Analysten hatten zuvor für den Gewinn je Aktie einen Wert von 2,68 US-Dollar in Aussicht gestellt.

Der Umsatz des iPhone-Herstellers wuchs unterdessen im Berichtszeitraum von 124,3 Milliarden US-Dollar im Vorjahr auf nun 143,7 Milliarden US-Dollar. Die Entwicklung der Erlöse fiel somit besser als die Prognosen aus: Experten hatten zuvor einen Umsatz von 138,4 Milliarden Euro im für Apple überaus wichtigen Weihnachtsquartal erwartet.

Anleger schicken die Apple-Aktie nach der Zahlenvorlage im nachbörslichen Handel an der NASDAQ zeitweise um 2,12 Prozent hoch auf 263,67 US-Dollar.

Redaktion finanzen.ch