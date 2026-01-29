Apple Aktie 908440 / US0378331005
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|iKonzern mit Zahlen
|
29.01.2026 22:37:00
Apple-Aktie legt zu: iKonzern steigert Umsatz und Gewinn - Erwartungen übertroffen
Der Technologiegigant Apple hat seine Bücher geöffnet und die Zahlen für das erste Quartal seines Geschäftsjahres 2026 präsentiert.
Der Umsatz des iPhone-Herstellers wuchs unterdessen im Berichtszeitraum von 124,3 Milliarden US-Dollar im Vorjahr auf nun 143,7 Milliarden US-Dollar. Die Entwicklung der Erlöse fiel somit besser als die Prognosen aus: Experten hatten zuvor einen Umsatz von 138,4 Milliarden Euro im für Apple überaus wichtigen Weihnachtsquartal erwartet.
Anleger schicken die Apple-Aktie nach der Zahlenvorlage im nachbörslichen Handel an der NASDAQ zeitweise um 2,12 Prozent hoch auf 263,67 US-Dollar.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Nachrichten zu Apple Inc.
|
22:34
|Freundlicher Handel in New York: Dow Jones klettert zum Handelsende (finanzen.ch)
|
22:30
|Apple hails ‘remarkable’ $144bn quarter with best-ever iPhone sales (Financial Times)
|
20:27
|Apple Aktie News: Apple zeigt sich am Abend fester (finanzen.ch)
|
20:03
|Börse New York in Rot: Dow Jones präsentiert sich schwächer (finanzen.ch)
|
18:32
|Apple buys Israeli start-up Q.AI for close to $2bn in race to build AI devices (Financial Times)
|
18:01
|Verluste in New York: Dow Jones verbucht am Mittag Abschläge (finanzen.ch)
|
16:29
|Apple Aktie News: Apple tendiert am Donnerstagnachmittag seitwärts (finanzen.ch)
|
16:02