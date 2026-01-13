Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’425 0.0%  SPI 18’499 0.0%  Dow 49’590 0.2%  DAX 25’405 0.6%  Euro 0.9303 0.0%  EStoxx50 6’016 0.3%  Gold 4’580 -0.4%  Bitcoin 73’251 0.8%  Dollar 0.7978 0.1%  Öl 64.3 -
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall345850Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Lonza1384101Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411
Top News
Palantir-Aktie steigt: Citi erhöht Kursziel und sieht massives KI-Potenzial
Swiss Life-Aktie: Swiss Life Asset Managers plant Lancierung eines börsenkotierten Immofonds
Die Top 5-Performer 2025 im DAX: Hier sehen Analysten auch 2026 weiter Luft nach oben?
Munich Re-Aktie: Globale Schäden auf über 100 Millirden US-Dollar beziffert
Basilea-Aktie: Kooperation mit INCATE für antibakterielle und antifungale Innovationen
Suche...
Plus500 Depot

Palantir Aktie 36244719 / US69608A1088

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Fokus auf KI-Wachstum 13.01.2026 08:37:31

Palantir-Aktie steigt: Citi erhöht Kursziel und sieht massives KI-Potenzial

Palantir-Aktie steigt: Citi erhöht Kursziel und sieht massives KI-Potenzial

Palantir veröffentlicht am 2. Februar seine Bilanz für 2025, wobei Analysten einen massiven Gewinnsprung erwarten. Die Citi hob das Kursziel im Vorfeld wegen eines "KI-Superzyklus" deutlich an.

Palantir
141.12 CHF -0.76%
Kaufen Verkaufen
• Palantir wird seine Ergebnisse für das vierte Quartal und das Geschäftsjahr 2025 am Montag, den 2. Februar 2026, nach US-Börsenschluss veröffentlichen
• Analysten erwarten für das vierte Quartal einen Gewinnsprung
• Citi schraubt Kursziel deutlich nach oben

Bilanz-Check: Starke Wachstumsdynamik bei Gewinn und Umsatz voraus?

Palantir hat bekanntgegeben, dass die Bilanz für das vierte Quartal und das Geschäftsjahr 2025 am 2. Februar nach US-Börsenschluss veröffentlich wird. Gemäss FactSet-Daten gehen Analysten für das abgelaufene Jahresviertel von einem Gewinnsprung aus: 21 befragte Experten erwarten im Schnitt ein EPS in Höhe von 0,23 US-Dollar, nach 0,03 US-Dollar im Vorjahr. Auch umsatzseitig wird Wachstum erwartet: Die mittlere Schätzung der Erlöse beläuft sich derzeit auf 1,32 Milliarden US-Dollar, nachdem im vierten Quartal 2024 noch 828 Millionen US-Dollar in den Büchern gestanden hatten.

Citi hebt Palantir-Kursziel an - Fokus auf dem "KI-Superzyklus"

Im Vorfeld der Zahlen hat die US-Bank Citi ihre Einschätzung für die Palantir-Aktie deutlich nach oben korrigiert. Der Analyst Tyler Radke erhöhte das Kursziel von bisher 190 US-Dollar auf 235 US-Dollar. Er begründete diesen Schritt mit wachsender Zuversicht in einen bevorstehenden "Superzyklus" für die Softwarelösungen des Unternehmens, getrieben durch steigende Budgets für Künstliche Intelligenz sowohl im kommerziellen Sektor als auch bei Regierungsbehörden. Laut Radke könnte das Umsatzwachstum im Jahr 2026 im Best-Case-Szenario sogar auf 70 Prozent bis 80 Prozent steigen.

Das allgemeine Stimmungsbild der Analysten bleibt jedoch geteilt. Laut TipRanks schlagen derzeit 5 Kaufempfehlungen ("Buy"), 10 Halteempfehlungen ("Hold") und 2 Verkaufsempfehlungen ("Sell") zu Buche. Das durchschnittliche Kursziel der 17 befragten Experten liegt bei 192,88 US-Dollar.

Aktuelle Kursentwicklung an der NASDAQ

Die Palantir-Aktie reagierte auf die positiven Analystenstimmen zuletzt mit Gewinnen. Am gestrigen Handelstag legte das Papier an der NASDAQ um 1,08 Prozent zu und ging bei 179,41 US-Dollar aus dem Handel. Im nachbörslichen Montagshandel verzeichnete die Aktie einen leichten Rücksetzer um 0,4 Prozent auf 178,70 US-Dollar. Trotz der kurzfristigen Volatilität konnte die Aktie im vergangenen Jahr eine beeindruckende Rally von über 170 Prozent verzeichnen, gestützt durch die massive Nachfrage nach der AIP-Plattform des Unternehmens.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Nordex-Aktie: Nordex steigert Auftragsvolumen in 2025

Bildquelle: Piotr Swat / Shutterstock.com