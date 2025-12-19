FACC Aktie 24617655 / AT00000FACC2
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|ATX Prime-Kursentwicklung
|
19.12.2025 17:58:30
Optimismus in Wien: ATX Prime beendet den Freitagshandel im Plus
Der ATX Prime performte letztendlich positiv.
Im ATX Prime ging es im Wiener Börse-Handel zum Handelsende um 0.78 Prozent aufwärts auf 2’596.64 Punkte. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0.014 Prozent auf 2’576.15 Punkte an der Kurstafel, nach 2’576.52 Punkten am Vortag.
Der ATX Prime verzeichnete bei 2’601.99 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 2’571.05 Einheiten.
So entwickelt sich der ATX Prime im Jahresverlauf
Auf Wochensicht kletterte der ATX Prime bereits um 2.34 Prozent. Der ATX Prime notierte noch vor einem Monat, am 19.11.2025, bei 2’390.42 Punkten. Vor drei Monaten, am 19.09.2025, stand der ATX Prime noch bei 2’312.60 Punkten. Vor einem Jahr, am 19.12.2024, wies der ATX Prime einen Wert von 1’787.24 Punkten auf.
Seit Beginn des Jahres 2025 stieg der Index bereits um 42.21 Prozent. Das Jahreshoch des ATX Prime steht derzeit bei 2’601.99 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1’745.07 Punkten erreicht.
Die Tops und Flops im ATX Prime
Die stärksten Aktien im ATX Prime sind derzeit Kapsch TrafficCom (+ 5.90 Prozent auf 6.10 EUR), Frequentis (+ 4.52 Prozent auf 69.40 EUR), Raiffeisen (+ 2.87 Prozent auf 37.26 EUR), DO (+ 2.49 Prozent auf 206.00 EUR) und BAWAG (+ 2.38 Prozent auf 124.80 EUR). Die Flop-Titel im ATX Prime sind derweil Semperit (-3.59 Prozent auf 12.34 EUR), FACC (-3.45 Prozent auf 11.20 EUR), Palfinger (-3.30 Prozent auf 32.25 EUR), ZUMTOBEL (-1.86 Prozent auf 3.44 EUR) und CPI Europe (-1.15 Prozent auf 15.50 EUR).
Welche ATX Prime-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen
Das Handelsvolumen der Raiffeisen-Aktie ist im ATX Prime derzeit am höchsten. 990’460 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX Prime macht die Erste Group Bank-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 38.505 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
KGV und Dividende der ATX Prime-Titel
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Marinomed Biotech-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 1.68 erwartet. Die OMV-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit 9.34 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Nachrichten zu FACC AG
|
17:58
|Optimismus in Wien: ATX Prime beendet den Freitagshandel im Plus (finanzen.ch)
|
15:58
|Freundlicher Handel: ATX Prime im Plus (finanzen.ch)
|
12:26
|Starker Wochentag in Wien: ATX Prime legt am Mittag zu (finanzen.ch)
|
18.12.25
|Verluste in Wien: ATX Prime sackt am Nachmittag ab (finanzen.ch)
|
17.12.25
|Gewinne in Wien: ATX Prime präsentiert sich am Mittwochmittag fester (finanzen.ch)
|
15.12.25
|Gute Stimmung in Wien: Zum Start Pluszeichen im ATX Prime (finanzen.ch)
|
12.12.25
|Wiener Börse-Handel ATX Prime präsentiert sich zum Ende des Freitagshandels leichter (finanzen.ch)
|
12.12.25
|Zuversicht in Wien: ATX Prime-Anleger greifen am Freitagnachmittag zu (finanzen.ch)
Analysen zu FACC AG
Börsen-Check: 2025 abgehakt und was 2026 richtig zählt! mit Robert Halver & Lars Erichsenr
Börsenjahr 2025 Rückblick & Ausblick 2026: Aktien, KI, Tech, Gold, Bitcoin, Inflation, Zinsen, Notenbanken und US-Dollar – was hat die Märkte 2025 bewegt und welche Trends prägen 2026?
David Kunz spricht mit Robert Halver und Lars Erichsen über die wichtigsten Entwicklungen für Privatanleger.
Im Video geht es um:
📈 Aktienmarkt 2025: Rekorde trotz Risiken, Zölle und Unsicherheit – wie einordnen?
🤖 KI: Mehr als „Nvidia & Chips“ – welche Branchen 2026 profitieren könnten.
💻 Tech & Magnificent 7: Klumpenrisiko oder weiter der Index-Treiber?
🌐 Marktbreite: Chancen bei Nebenwerten (Russell 2000) und Europa/MDAX.
🏅 Gold & Rohstoffe: Warum Edel- und Industriemetalle wieder wichtiger werden.
₿ Bitcoin & Krypto: Volatilität, Chancen und Risiken 2026.
🏦 Zinsen/Inflation/Fed: Geldpolitik, Schulden und Notenbanken als Markt-Treiber.
💱 USD/CHF: US-Dollar absichern – ja oder nein?
Zum Abschluss: Börsenausblick 2026 – realistische Szenarien und worauf Anleger jetzt achten sollten.
👉🏽 Mehr zum Börsenjahr 2025 & 2026
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|ATX Prime
|2’596.64
|0.78%
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX gehen höher ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich freundlich
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verzeichneten zum Wochenende Gewinne. Die Wall Street legt deutlich zu. An den Börsen in Asien ging es am Freitag nach oben.