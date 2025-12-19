Optimismus in Wien: ATX Prime beendet den Freitagshandel im Plus

Im ATX Prime ging es im Wiener Börse-Handel zum Handelsende um 0.78 Prozent aufwärts auf 2’596.64 Punkte. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0.014 Prozent auf 2’576.15 Punkte an der Kurstafel, nach 2’576.52 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime verzeichnete bei 2’601.99 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 2’571.05 Einheiten.

So entwickelt sich der ATX Prime im Jahresverlauf

Auf Wochensicht kletterte der ATX Prime bereits um 2.34 Prozent. Der ATX Prime notierte noch vor einem Monat, am 19.11.2025, bei 2’390.42 Punkten. Vor drei Monaten, am 19.09.2025, stand der ATX Prime noch bei 2’312.60 Punkten. Vor einem Jahr, am 19.12.2024, wies der ATX Prime einen Wert von 1’787.24 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2025 stieg der Index bereits um 42.21 Prozent. Das Jahreshoch des ATX Prime steht derzeit bei 2’601.99 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1’745.07 Punkten erreicht.

Die Tops und Flops im ATX Prime

Die stärksten Aktien im ATX Prime sind derzeit Kapsch TrafficCom (+ 5.90 Prozent auf 6.10 EUR), Frequentis (+ 4.52 Prozent auf 69.40 EUR), Raiffeisen (+ 2.87 Prozent auf 37.26 EUR), DO (+ 2.49 Prozent auf 206.00 EUR) und BAWAG (+ 2.38 Prozent auf 124.80 EUR). Die Flop-Titel im ATX Prime sind derweil Semperit (-3.59 Prozent auf 12.34 EUR), FACC (-3.45 Prozent auf 11.20 EUR), Palfinger (-3.30 Prozent auf 32.25 EUR), ZUMTOBEL (-1.86 Prozent auf 3.44 EUR) und CPI Europe (-1.15 Prozent auf 15.50 EUR).

Welche ATX Prime-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der Raiffeisen-Aktie ist im ATX Prime derzeit am höchsten. 990’460 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX Prime macht die Erste Group Bank-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 38.505 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der ATX Prime-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Marinomed Biotech-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 1.68 erwartet. Die OMV-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit 9.34 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

