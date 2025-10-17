Optimismus in Paris: CAC 40 am Nachmittag auf grünem Terrain

Um 15:41 Uhr steigt der CAC 40 im Euronext-Handel um 0.02 Prozent auf 8’189.85 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2.444 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 1.17 Prozent auf 8’092.53 Punkte an der Kurstafel, nach 8’188.59 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des CAC 40 lag am Freitag bei 8’201.29 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 8’080.83 Punkten erreichte.

So bewegt sich der CAC 40 im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche ging es für den CAC 40 bereits um 2.90 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 17.09.2025, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 7’786.98 Punkten. Vor drei Monaten, am 17.07.2025, verzeichnete der CAC 40 einen Wert von 7’822.00 Punkten. Vor einem Jahr, am 17.10.2024, wurde der CAC 40 mit 7’583.73 Punkten gehandelt.

Auf Jahressicht 2025 kletterte der Index bereits um 10.77 Prozent nach oben. 8’257.88 Punkte markierten den Höchststand des CAC 40 im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6’763.76 Punkten erreicht.

Welche Aktien im CAC 40 das grösste Handelsvolumen aufweisen

Im CAC 40 weist die Airbus SE-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Euronext 152’016 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 296.607 Mrd. Euro weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im CAC 40 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die CAC 40-Mitglieder

Die Worldline SA-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2.41 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den CAC 40-Werten. Die Carrefour-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7.73 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

