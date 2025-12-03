ON Semiconductor Aktie News: ON Semiconductor zieht am Abend deutlich an

Das Papier von ON Semiconductor konnte um 20:26 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 8,4 Prozent auf 55,83 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im NASDAQ Composite Index, der derzeit bei 23'472 Punkten notiert. Bei 56,09 USD erreichte die ON Semiconductor-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 51,58 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 1'679'153 ON Semiconductor-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 73,17 USD. Dieser Kurs wurde am 04.12.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 31,06 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 31,05 USD fiel das Papier am 09.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 44,38 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für ON Semiconductor-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. Am 03.11.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,63 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte ON Semiconductor 0,93 USD je Aktie verdient. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat ON Semiconductor in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von -11,98 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1.55 Mrd. USD im Vergleich zu 1.76 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Am 09.02.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass ON Semiconductor ein EPS in Höhe von 2,33 USD in den Büchern stehen haben wird.

