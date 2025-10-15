OC Oerlikon Aktie News: OC Oerlikon am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 2,1 Prozent auf 2,76 CHF zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 17'229 Punkten liegt. Bei 2,80 CHF erreichte die OC Oerlikon-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den Handelstag beging das Papier bei 2,80 CHF. Bisher wurden via SIX SX 257'903 OC Oerlikon-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 4,30 CHF. Dieser Kurs wurde am 20.02.2025 erreicht. Gewinne von 55,72 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 2,21 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 20,04 Prozent könnte die OC Oerlikon-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem OC Oerlikon seine Aktionäre 2024 mit 0,200 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,287 CHF je Aktie ausschütten.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass OC Oerlikon einen Gewinn von 0,175 CHF je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

