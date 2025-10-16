Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Nordea Bank Abp Registered Shs Aktie

16.10.2025 16:51:12

Nordea Bank Secures ECB Approval For EUR 250 Mln Share Buy-Back Program, Stock Up

Nordea Bank Abp Registered Shs
12.96 CHF 1.57%
(RTTNews) - Nordea Bank Abp (04QA.F), Thursday announced that it has secured approval from the European Central Bank for further share buy-backs of 250 million euros to maintain an efficient capital structure and improve shareholder returns.

In accordance to the authorization granted by the 2025 Annual General Meeting, the company's Board has decided on a share buy-back programme of upto 250 million euros.

The programme will commence on 20 October 2025 or as soon as possible after that date and end no later than 30 December 2025.

Currently, Nordea's stock is trading at 14.80 euros, up 7.25 percent on the Frankfurt.

