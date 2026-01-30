Neue Analyse: UBS AG bewertet Givaudan-Aktie mit Neutral

Die Schweizer Grossbank UBS hat das Kursziel für Givaudan von 3310 auf 3110 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Nach den Quartalszahlen des Aromen- und Duftstoffherstellers habe er seine Ergebnisschätzungen für 2026 reduziert, schrieb Charles Eden in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Auch die durchschnittlichen Markterwartungen dürften sinken. Auch nach dem Kursrückgang der Aktie sehe er noch keine attraktive Einstiegsgelegenheit.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Givaudan-Aktie am Tag der Analyse

Um 12:20 Uhr sprang die Givaudan-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 2.4 Prozent auf 2’996.00 CHF zu. Also hat der Anteilsschein noch Spielraum von 3.81 Prozent nach oben gerechnet zum festgelegten Kursziel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 7’649 Givaudan-Aktien umgesetzt. Für die Aktie ging es auf Jahressicht 2026 um 4.8 Prozent nach unten. Am 23.07.2026 dürfte die Q2 2026-Bilanz von Givaudan veröffentlicht werden.

