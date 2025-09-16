Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
16.09.2025 17:27:36

Nestlé-Aktie: Konzern gibt zwei Euro-Anleihen in Milliardenhöhe aus

Nestlé-Aktie: Konzern gibt zwei Euro-Anleihen in Milliardenhöhe aus

Der Nahrungsmittelkonzern Nestlé hat laut Angaben der London Stock Exchange Group zwei Anleihen in Euro ausgegeben.

Nestlé
71.87 CHF -0.30%
Die beiden Papiere haben demnach ein Gesamtvolumen von 1,1 Milliarden Euro, wie auch die Nachrichtenagentur "Dow Jones" berichtet.

Wie es weiter hiess, hat Nestlé einen Bond mit einer Laufzeit von 8 Jahren (600 Mio) und ein 13-jähriges Papier (500 Mio) emittiert. Den Erlös will der Konzern gemäss den Angaben für allgemeine Unternehmenszwecke einsetzen.

mk/jl

Vevey (awp)

Bildquelle: Taina Sohlman / Shutterstock.com,360b / Shutterstock.com,Ken Wolter / Shutterstock.com

