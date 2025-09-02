Nestlé-Analyse: So bewertet JP Morgan Chase & Co. die Nestlé-Aktie

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nestle mit einem Kursziel von 85 Franken auf "Neutral" belassen. Der weitere notfallmässige Wechsel an der Spitze der Schweizer dürfte den Markt kaum beruhigen, schrieb Celine Pannuti am Montagabend. Sie erinnerte daran, dass bereits der nun entlassene Chef ohne sorgfältigen Auswahlprozess ins Amt gekommen sei. Pannuti sieht weiter ein Fragezeichen hinter dem mittelfristigen Kurs des Konzerns.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Nestlé-Aktie am Tag der Analyse

Die Nestlé-Aktie musste um 11:33 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 1.0 Prozent auf 74.76 CHF. Aufgrund dessen weist das Papier noch eine Kurssteigerungsmöglichkeit von 13.70 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Von der Nestlé-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2’209’519 Stück gehandelt. Seit Beginn des Jahres 2025 kletterte der Anteilsschein um 3.4 Prozent aufwärts. Nestlé dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 19.02.2026 präsentieren.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.09.2025 / 19:47 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.09.2025 / 19:47 / BST





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.