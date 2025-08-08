Nestlé-Aktie: Baader Bank vergibt Add

Die Baader Bank hat das Kursziel für Nestle nach Zahlen von 94 auf 80 Franken gesenkt, aber die Einstufung auf "Add" belassen. Für das Unternehmen täten sich verstärkt kurzfristige Probleme auf, was die Neuausrichtung erschwere, schrieb Analyst Andreas von Arx in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dies halte Anleger vom Einstieg ab. Die Bewertung befinde sich unterdessen unter dem langjährigen Schnitt.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Nestlé-Aktie am Tag der Analyse

Um 11:36 Uhr ging es für das Nestlé-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0.1 Prozent auf 72.15 CHF. Also hat der Aktienanteil noch Spielraum von 10.88 Prozent nach oben, gemessen am festgelegten Kursziel. 392’615 Nestlé-Aktien wechselten zuletzt via SIX SX den Besitzer. Seit Jahresanfang 2025 ging es für die Aktie um 0.2 Prozent nach unten. Die Veröffentlichung der Nestlé-Ergebnisse für Q4 2025 erwarten Experten am 12.02.2026.

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

