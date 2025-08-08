Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Aktuelle Analyse im Blick 08.08.2025 11:52:44

Nestlé-Aktie: Baader Bank vergibt Add

Das Nestlé-Papier wurde von Baader Bank-Analyst Andreas von Arx genauer unter die Lupe genommen.

Nestlé
72.15 CHF -0.19%
Die Baader Bank hat das Kursziel für Nestle nach Zahlen von 94 auf 80 Franken gesenkt, aber die Einstufung auf "Add" belassen. Für das Unternehmen täten sich verstärkt kurzfristige Probleme auf, was die Neuausrichtung erschwere, schrieb Analyst Andreas von Arx in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dies halte Anleger vom Einstieg ab. Die Bewertung befinde sich unterdessen unter dem langjährigen Schnitt.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Nestlé-Aktie am Tag der Analyse

Um 11:36 Uhr ging es für das Nestlé-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0.1 Prozent auf 72.15 CHF. Also hat der Aktienanteil noch Spielraum von 10.88 Prozent nach oben, gemessen am festgelegten Kursziel. 392’615 Nestlé-Aktien wechselten zuletzt via SIX SX den Besitzer. Seit Jahresanfang 2025 ging es für die Aktie um 0.2 Prozent nach unten. Die Veröffentlichung der Nestlé-Ergebnisse für Q4 2025 erwarten Experten am 12.02.2026.

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2025 / 09:37 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.


Bildquelle: Ken Wolter / Shutterstock.com,istock/kryczka

