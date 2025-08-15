NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 liegt am Freitagnachmittag im Minus

Am Freitag fällt der NASDAQ 100 um 20:01 Uhr via NASDAQ um 0.34 Prozent auf 23’751.58 Punkte zurück. In den Freitagshandel ging der NASDAQ 100 0.098 Prozent tiefer bei 23’809.00 Punkten, nach 23’832.44 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 23’813.99 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 23’651.21 Punkten lag.

NASDAQ 100-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht kletterte der NASDAQ 100 bereits um 0.519 Prozent. Vor einem Monat, am 15.07.2025, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 22’884.59 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 15.05.2025, wurde der NASDAQ 100 auf 21’335.82 Punkte taxiert. Der NASDAQ 100 stand vor einem Jahr, am 15.08.2024, bei 19’490.15 Punkten.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 13.23 Prozent zu. Bei 23’969.27 Punkten erreichte der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16’542.20 Punkten erreicht.

NASDAQ 100-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell Enphase Energy (+ 11.82 Prozent auf 36.03 USD), Intel (+ 6.04 Prozent auf 25.30 USD), PDD (+ 3.72 Prozent auf 119.01 USD), MercadoLibre (+ 3.62 Prozent auf 2’403.68 USD) und Fortinet (+ 2.47 Prozent auf 79.16 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen derweil Applied Materials (-13.89 Prozent auf 162.09 USD), KLA-Tencor (-8.39 Prozent auf 875.27 USD), Lam Research (-7.05 Prozent auf 99.81 USD), Cisco (-4.60 Prozent auf 66.11 USD) und Micron Technology (-3.40 Prozent auf 121.03 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen

Im NASDAQ 100 ist die Intel-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 44’760’070 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von NVIDIA mit 3.802 Bio. Euro im NASDAQ 100 den grössten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Aktien

In diesem Jahr verzeichnet die Charter A-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7.15 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Im Index verzeichnet die The Kraft Heinz Company-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5.79 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch