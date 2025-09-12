NACHBÖRSE/XDAX unverändert - Deutz leicht im Minus

DOW JONES--Von einem sehr ruhigen nachbörslichen Wochenausklang sprechen Marktteilnehmer am Freitagabend. Ein Händler von Lang & Schwarz verweist auf die fehlenden Nachrichten. Ganz leichte Bewegung hätten die Rüstungsaktien gesehen, so der Händler. Etwas Bewegung habe es bei den Rüstungsaktien gegeben. Die Deutz-Aktie wird bei Lang & Schwarz 0,25 Prozent niedriger taxiert, weil nach der dynamischen Entwicklung der vergangenen Monate hier eine Verschnaufpause eingelegt wird.

XDAX* DAX Veränderung

22.15 Uhr 17.30 Uhr

23.699 23.698 +0,0%

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

