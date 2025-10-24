Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12'568 0.1%  SPI 17'349 0.1%  Dow 47'207 1.0%  DAX 24'240 0.1%  Euro 0.9252 0.1%  EStoxx50 5'675 0.1%  Gold 4'112 -0.3%  Bitcoin 88'211 0.8%  Dollar 0.7956 0.0%  Öl 65.9 -0.2% 
24.10.2025 22:26:40

NACHBÖRSE/XDAX fast unverändert bei 24.232 Pkt - Porsche fallen nach Zahlen

Porsche vz.
43.23 CHF 3.79%
DOW JONES--Die Aktie der Porsche AG hat nachbörslich mit Abschlägen von rund 2 Prozent auf die Drittquartalszahlen reagiert. Porsche hat in den ersten neun Monaten wegen rückläufiger Autoverkäufe in China und Kosten für die Neuausrichtung einen Gewinneinbruch erlitten und ist nur knapp in der Gewinnzone geblieben.

Die Bayer-Aktie zeigte keine Reaktion auf die Nachricht, dass der Pharmakonzern sein Menopause-Medikament Elinzanetant in den USA auf den Markt bringen kann. Wie Bayer mitteilte, hat die US-Gesundheitsbehörde FDA das unter dem Markennamen Lynkuet geführte Medikament zur Behandlung von moderaten bis schweren vasomotorischen Symptomen (Hitzewallungen) zugelassen. Elinzanetant gilt als möglicher Blockbuster.

===

XDAX* DAX Veränderung

22.20 Uhr 17.30 Uhr

24.232 24.240 -0%

===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mpt

(END) Dow Jones Newswires

October 24, 2025 16:27 ET (20:27 GMT)

