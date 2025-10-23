MTU Aero Engines Aktie 2166689 / DE000A0D9PT0
349.74CHF
11.28CHF
3.33 %
11:19:49
BRXC
23.10.2025 09:35:03
MTU Aero Engines Overweight
MTU Aero Engines
349.74 CHF 3.33%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für MTU auf "Overweight" mit einem Kursziel von 430,0 Euro belassen. Die Aktie dürfte deutlich zulegen, schrieb David H Perry am Donnerstag nach den deutlich besser als erwartet ausgefallenen Quartalszahlen und den angehobenen Jahreszielen des Triebwerkherstellers./rob/ajx/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 07:54 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / 07:54 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
MTU Aero Engines AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
430.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
377.80 €
|
Abst. Kursziel*:
13.82%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
377.80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
13.82%
|
Analyst Name::
David H Perry
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
|
10:19
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank): MTU Aero Engines-Aktie erhält Buy (finanzen.ch)
|
09:48
|MTU Aero Engines-Aktie: Jefferies & Company Inc. gibt Buy-Bewertung bekannt (finanzen.ch)
|
09:30
|MTU-Aktie profitiert: MTU hebt Jahresziele an (AWP)
|
09:28
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX präsentiert sich zum Handelsstart leichter (finanzen.ch)
|
09:28
|Gute Stimmung in Frankfurt: DAX zum Start in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
08:26
|MTU wird nach gutem Quartal für Marge und Cashflow optimistischer (Dow Jones)
|
22.10.25
|Handel in Frankfurt: DAX beginnt die Sitzung mit Verlusten (finanzen.ch)
|
22.10.25
|LUS-DAX aktuell: LUS-DAX notiert zum Handelsstart im Minus (finanzen.ch)
|MTU Aero Engines AG
|338.46
|-5.59%
|10:18
|
Deutsche Bank AG
STRATEC Hold
|10:05
|
Bernstein Research
Beiersdorf Outperform
|10:05
|
Warburg Research
Fraport Hold
|10:04
|
Warburg Research
SFC Energy Buy
|10:04
|
JP Morgan Chase & Co.
Unilever Overweight
|10:03
|
JP Morgan Chase & Co.
Beiersdorf Overweight
|10:03
|
JP Morgan Chase & Co.
Roche Underweight