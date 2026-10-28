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28.10.2026 07:30:37

Morning Briefing - International

FRANKFURT (awp international)

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AKTIEN

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DEUTSCHLAND: - GERINGE VERLUSTE NACH ERHOLUNG AN VORTAGEN - Nach dem guten Wochenauftakt und Gewinnen am Vortag dürften die Anleger am deutschen Aktienmarkt zur Wochenmitte zunächst etwas zurückhaltender agieren. Der Broker IG Markets taxierte den Dax gut zwei Stunden vor dem Start des Xetra-Handels mit minus 0,18 Prozent auf 25.544 Punkte. Im Fokus steht am Abend die Zinsentscheidung der US-Notenbank. Den Tag dürften zudem viele Quartalszahlen von Unternehmen prägen, darunter aus dem Dax von BASF , Deutsche Bank , Mercedes-Benz und Symrise , am Abend nach US-Börsenschluss ausserdem von Alphabet und Microsoft . Im Techsektor kommt Unterstützung aus Südkorea, wo der Chipkonzern SK Hynix mit rasantem Wachstum die Erwartungen übertroffen hatte und den Kospi-Index nach oben trieb. Ungeachtet des erwarteten moderaten Abschlags für den Dax bleibt das Vorwochenhoch und damit auch das Oktoberhoch bei 25.706 Punkten für den deutschen Leitindex greifbar. Zuvor geht es darum, die 50-Tage-Linie für den mittelfristigen Trend bei aktuell 25.592 zu überwinden.

USA: - NASDAQ WEITER ERHOLT; DOW UNVERÄNDERT - Die New Yorker Nasdaq hat am Dienstag an ihre Erholung vom Wochenstart angeknüpft. Die Vorfreude auf einen erwarteten Börsengang des KI-Unternehmens Anthropic hielt vor den weiteren Quartalsberichten, die in der kommenden Tagen von Tech-Schwergewichten erwartet werden, noch etwas an. Am Tag vor dem US-Zinsentscheid war es auch gut für die Stimmung, dass die Ölpreise wegen erhoffter Diplomatie im Iran-Krieg etwas nachgaben. Der Nasdaq-100-Index verabschiedete sich 1,29 Prozent höher bei 29.651,44 Punkten aus dem Handel. Laut einem Händler gewinnt die "KI-Dynamik" derzeit mit einer anziehenden Risikobereitschaft wieder an Fahrt. Die Überzeugung für diese Bewegung bleibe vor den Zahlen von Alphabet und Microsoft , die am Mittwoch nach Börsenschluss anstehen, aber noch verhalten. Der marktbreite S&P 500 folgte der Nasdaq-Börse um 0,60 Prozent nach oben auf 7.722,60 Zähler. Bei Standardwerten blieben die Anleger aber vor dem Zinsentscheid zögerlicher. Der Dow Jones Industrial stieg nur um 0,03 Prozent auf 52.377,57 Punkte. Er wurde vor allem von einem Kursrutsch bei Boeing gebremst.

ASIEN: - GEWINNE - Eine fortgesetzte Erholung von Techwerten hat die Börsen Asiens am Mittwoch überwiegend angetrieben. Der Kospi in Südkorea schnellte um 6,6 Prozent nah oben; Rückenwind lieferten hier starke Quartalszahlen des Chipkonzerns SK Hynix, dessen Aktienkurs deutlich stieg. Der japanische Nikkei 225 stieg im späten Handel um 1,3 Prozent. In China gewann der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Werten zuletzt rund ein halbes Prozent und der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong kletterte moderat nach oben. 

                                
DAX             25.590,77  0,71%
XDAX            25.613,39  0,91%
EuroSTOXX 50     6.164,69  0,79%
Stoxx50          5.371,41  0,32%
                                
DJIA            52.377,57  0,03%
S&P 500          7.722,60  0,60%
NASDAQ 100      29.651,44  1,29%

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ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

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RENTEN: 

                             
Bund-Future    121,80  -0,20%

DEVISEN: 

                          
Euro/USD    1,1118  -0,06%
USD/Yen     157,78  -0,10%
Euro/Yen    175,45  -0,15%

BITCOIN: 

                                
Bitcoin            80.793  -0,02
(USD, Bitstamp)

ROHÖL: 

                          
Brent    115,84  +1,96 USD
WTI      101,54  +1,65 USD

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PRESSESCHAU

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bis 06.30 Uhr: - Umweltminister Carsten Schneider (SPD): Audi wettet "auf ein totes Pferd", Kölner Stadt-Anzeiger - Lediglich 17 Prozent der Deutschen gehen davon aus, dass die geplante Rentenreform das System insgesamt verbessern wird, Rheinische Post - Die neue Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung, Katharina von Schnurbein, sieht Deutschland in einer Vorreiterrolle im Kampf gegen Judenhass. Sieht in der Antisemitismusdebatte um die Berliner Linke die Parteiführung in der Pflicht, Gespräch, Rheinische Post - Niedersachsens CDU-Landes- und Fraktionschef Sebastian Lechner kritisiert den jüngsten Auftritt von Audi-Chef Gernot Döllner, Interview, Politico - Die Deutsche Stiftung Patientenschutz wirft Bundesgesundheitsminister Carsten Linnemann (CDU) widersprüchliches politisches Handeln vor, Gespräch mit Vorstand Eugen Brysch, Rheinische Post - DAK warnt vor neuer 900-Millionen-Lücke in der Pflegeversicherung, Gespräch mit Chef Andreas Storm, Bild - Umfrage: 98 Prozent der Unternehmen spüren keinen Bürokratie-Abbau, Bild

bis 22.30 Uhr: - Der Private-Equity-Investor Advent hat von Investoren Kapitalzusagen in Höhe von 30 Milliarden Dollar für seinen elften Beteiligungsfonds "GPE XI" erhalten, HB - Es gibt in Deutschland Putin-Versteher, die Russlands Krieg gegen die Ukraine finanzieren. Doch für die Firmen ist das ein grosses Risiko, Gastbeitrag von Oleksii Makeiev, Botschafter der Ukraine in Deutschland, HB - In der Debatte um das oberste Staatsamt sprechen sich die Grünen für eine Kandidatin mit "notwendiger bundesweiter Bekanntheit" aus, Gespräch mit Fraktionschefin Katharina Dröge, Stern - Der einflussreiche Wirtschaftsflügel der Union drängt auf eine Frau im Bundespräsidialamt, Gespräch mit der Chefin der Mittelstands- und Wirtschaftsunion (MIT), Gitta Connemann, Stern

bis 21.00 Uhr: - JPMorgan erhöht den Einsatz für DLT-Infrastruktur in Europa, Gespräch mit Oliver Harris, Head of Kinexys und Andreas Windmeier, Head of Payments für den Europäischen Wirtschaftsraum und die Schweiz, BöZ - Nachhaltiges Investieren braucht nach Ansicht von Lars Konrad neue Massstäbe: ESG sei politisch aufgeladen. Warum Arete Rüstung meidet und höhere Ölpreise differenziert sieht, BöZ - Scharfe Kritik in CDU Sachsen-Anhalt am Beschluss, Ministerpräsidenten-Wahl fernzubleiben, Welt - Was ist der Wert einer Krebstherapie?, Gastbeitrag von Patrick van der Loo, Vorsitzender der Geschäftsführung von Pfizer Deutschland, HB

/mis

In eigener Sache

Trading Signals: Geberit: Auf dem Sprung

Der Sanitärtechnikspezialist profitiert von der Erholung im europäischen Wohnungsbau. Jetzt gilt es für Geberit, diesen Eindruck mit den Zahlen für das dritte Quartal zu bestätigen.

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Typ Stop-Loss Hebel Symbol
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Short 15’495.69 13.98 SNBC4U
Short 16’089.03 8.87 S0B82U
SMI-Kurs: 14’597.63 27.10.2026 17:31:55
Long 13’985.71 19.52 SWBSHU
Long 13’668.55 13.72 SKBVGU
Long 13’097.42 8.95 SU3B7U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

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