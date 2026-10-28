Sandoz-Aktie sackt kräftig ab: Generika-Spezialist passt Prognose an - Biosimilars mit Lieferengpässen

Dabei setzte die Generika-Spezialistin vor allem im höhermargigen Biosimilar-Geschäft mehr um, während die Generika-Sparte auf der Stelle trat. Für das Gesamtjahr grenzt Sandoz die Umsatzprognose ein und hebt das Margenziel an.

Die Einnahmen zwischen Januar und September beliefen sich auf 8,7 Milliarden US-Dollar, wie der Konzern am Mittwoch mitteilte. Dies entspricht einem Plus von 8 Prozent. Zu konstanten Wechselkursen - die auch Grundlage der Guidance sind - stiegen sie um 5 Prozent.

Dabei hat sich das Wachstum mit 5 Prozent im dritten Quartal allerdings wieder etwas abgeschwächt. Zum Vergleich: im Vorquartal waren die Umsätze um 7 Prozent gestiegen, nachdem sie zum Jahresstart 3 Prozent höher ausgefallen waren.

Wie Sandoz weiter schreibt, belastete der anhaltende Preisverfall bei wichtigen Penicillin-Wirkstoffen das Generika-Geschäft, sowohl im dritten Quartal als auch den ersten neun Monaten. Die grössere der beiden Sparten setzte in den ersten neun Monaten 5,8 Milliarden Dollar um, was zu konstanten Wechselkursen ein Rückgang um 1 Prozent entsprach.

Biosimilars mit Lieferengpässen

Die kleinere Biosimilar-Sparte steigerte die Einnahmen um 19 Prozent auf 2,9 Milliarden US-Dollar. Gerade im dritten Quartal führte die gestiegene Nachfrage allerdings zu kurzfristigen Lieferengpässen bei Biosimilars in Europa und weltweit, schreibt Sandoz. Dabei hatte der Konzern den Angaben zufolge seinen Marktanteil in Europa kürzlich weiter ausgebaut. Gerade im Berichtsquartal sei das Unternehmen in Deutschland mit vorübergehend schwierigeren Marktbedingungen konfrontiert gewesen als erwartet.

Mit den vorgelegten Zahlen hat Sandoz die Analysten-Erwartungen laut AWP-Konsens denn teilweise verfehlt.

Ausblick präzisiert und angehoben

Nicht zuletzt wegen der Lieferengpässe hat Sandoz denn auch seine Prognose für 2026 angepasst: So soll der Nettoumsatz neu währungsbereinigt um 5-6 Prozent wachsen. Zuvor hatte Sandoz ein Plus im mittleren bis hohen einstelligen Bereich in Aussicht gestellt.

Derweil hebt das Unternehmen wegen eines zunehmend günstigeren Umsatzmixes und einer stärkeren operativen Leistung die Prognose für die Kern-EBITDA-Marge an. Sie wird neu für 2026 auf bei 23,0 bis 23,5 Prozent erwartet. Zuvor lautete die Prognose auf einen Anstieg um rund 100 Basispunkte gegenüber dem Vorjahr (2025: 21,7 %).

Sandoz-Aktien nach Zahlen mit deutlichen Verlusten

Die Aktien des Generika- und Biosimilarproduzenten Sandoz geben am Mittwoch nach den Zahlen zum dritten Quartal deutlich nach. Vor allem die Umsatzentwicklung hat die Erwartungen leicht verfehlt. Nach dem jüngst starken Kursanstieg dürften auch Gewinnmitnahmen eine Rolle spielen.

Letztlich brach die Sandoz-Aktie um 2,7 Prozent auf 79,88 Franken ein. Der Gesamtmarkt SMI verlor derweil leicht. Trotz des Rückschlags bleibt der SMI-Neuling mit einem Plus von gut 35 Prozent seit Jahresbeginn der grösste Gewinner im Leitindex.

Das sagen Analysten zur Sandoz-Zahlenvorlage

Die ZKB bezeichnet die Quartalszahlen als "eher soft". Die Nachfrage nach Biosimilars bleibe zwar stark, kurzfristige Lieferengpässe sorgten aber für Unsicherheit über das weitere Wachstum. Operativ sei Sandoz gut unterwegs: Der steigende Anteil der profitableren Biosimilars wirke sich positiv auf die bereinigte EBITDA-Marge aus.

Vontobel verweist auf anhaltende Belastungen im internationalen Geschäft mit Antiinfektiva. Hinzu kämen kurzfristige Lieferengpässe in Europa und vorübergehend schwierige Marktbedingungen in Deutschland. Die Telefonkonferenz müsse nun klären, ob diese vorübergehenden Belastungen bereits behoben seien.

Laut JPMorgan entspricht der aktualisierte Ausblick zwar weiterhin weitgehend dem Konsens. Die Eingrenzung auf das untere Ende der bisherigen Zielspanne beim Umsatz dürfte die Aktie aber belasten. Die gleichzeitig erhöhte Margenprognose sei zwar hilfreich, dürfte dem Kurs an diesem Tag jedoch wenig Unterstützung bieten, ergänzt die UBS.

Barclays verweist auf die jüngst starke Kursentwicklung als Mitgrund für die negative Reaktion. Eine übermässige Kursschwäche nach einem schwachen Quartal würde der zuständige Analyst allerdings als Kaufgelegenheit betrachten. Denn die langfristigen Wachstumsaussichten blieben stark.

hr/an

Basel (awp)