Warten auf Fed-Zinsentscheid: Asiens Börsen freundlich - KOSPI sehr stark

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt kam am Dienstag nur bedingt vom Fleck.

Derpräsentierte sich zur Startglocke mit minimalen Zuschlägen und verharrte im Anschluss weitestgehend nahe der Nulllinie. Im Tagesverlauf konnte er jedoch leicht steigen und 0,4 Prozent fester bei 14'597,63 Punkten in den Feierabend gehen.Die Nebenwertindizesundfolgten der Tendenz des Leitindex, nachdem sie den Handel fester aufnahmen. Sie beendeten die Sitzung 0,46 Prozent höher bei 20'599,98 Zählern bzw. 0,37 Prozent stärker bei 2'345,67 Punkten.

Ausschlaggebend war vor allem Novartis, nachdem der Pharmakonzern mit seinen Quartalszahlen überzeugt hat. Wegen des hohen Indexgewichts stützte der Titel den SMI etwas und verhinderte schwerere Verluste. Für zusätzliche Bewegung sorgten zahlreiche Unternehmensmeldungen aus den hinteren Reihen.

Der Auftakt in die Notenbank- und Berichtswoche war am Montag noch freundlich verlaufen. Rückenwind kam vor allem aus dem Technologiesektor, wo die geplante Börsennotierung von Anthropic die KI-Fantasie neu entfacht hatte. Die grundlegenden Zweifel an der Rentabilität der hohen Investitionen in künstliche Intelligenz bleiben allerdings bestehen, hiess es in einem Marktkommentar.

Gleichzeitig beginnt die US-Notenbank Fed ihre zweitägige Sitzung und wird am Mittwochabend ihren Zinsentscheid bekannt geben. Am Donnerstag folgt die EZB. Bei beiden Notenbanken rechnen die meisten Marktteilnehmer zunächst mit unveränderten Leitzinsen. Umso stärker dürften die Signale zum weiteren Zinskurs beachtet werden.

DEUTSCHLAND

Anleger am deutschen Aktienmarkt griffen am Dienstag zu.

So zeigte sich der DAX zur Eröffnung zwar etwas schwächer, schaffte im Verlauf aber den Sprung in die Gewinnzone. Anschliessend notierte er mit einem moderaten Plus. Zum Handelsende war an der Kurstafel noch ein Plus von 0,71 Prozent bei 25'590,77 Zählern zu sehen.

Die Ölpreise kamen am Dienstag nach einem kräftigen Anstieg am Vorabend etwas zurück. Sie entfernen sich damit weiter von ihrem jüngsten Sechsmonatshoch. Am Dienstag überwog wieder die Hoffnung auf diplomatische Fortschritte im Krieg zwischen den USA und dem Iran und dem damit verbundenen Konflikt am Persischen Golf.

KI- und Halbleiteraktien erholten sich am Vorabend in den USA und auch am Morgen in Asien. Massgeblich für die Anlegerstimmung mit Blick auf die Wachstumswerte werden im Wochenverlauf vor allem die US-Leitzinsentscheidung am Mittwoch sowie Geschäftszahlen von Microsoft, Alphabet und Amazon. In Europa entscheidet die EZB am Donnerstag ebenfalls über den Leitzins.

WALL STREET

Die Wall Street setzte ihre am Vortag gestartete Erholung am Dienstag nur teilweise fort.

So eröffnete der Dow Jones etwas leichter, drehte dann aber direkt im Anschluss ins Plus, bevor er dann wieder in die Nähe der Nulllinie zurückfiel, wo er den Handel 0,03 Prozent höher bei 52'378,40 Punkten beendete.

Der technologielastige NASDAQ Composite legte kräftig zu, nachdem er schon zum Start gestiegen war. Sein Schlussstand: 26'477,81 Zähler (+1,18 Prozent).

Die US-Börsen knüpften am Dienstag zumindest zum Teil an ihre Erholung vom Wochenstart an. Die Vorfreude auf den konkreter werdenden Börsengang des KI-Unternehmens Anthropic setzte sich fort, wenn auch etwas gedämpfter. Zudem wird auf diplomatische Fortschritte im Krieg zwischen den USA und dem Iran gesetzt, nachdem hochrangige Vertreter Saudi-Arabiens, Pakistans und der Türkei zu Gesprächen nach Teheran gereist sind. Die Teilnehmer hätten sich auf weitere Verhandlungen verständigt, berichtete die iranische Nachrichtenagentur IRIB.

Für Vorsicht dürfte unterdessen die am Mittwoch erwartete Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed sorgen sowie weitere Quartalsberichte von Schwergewichten aus der Tech-Branche. Bevor die "Mag7"-Mitglieder Alphabet und Microsoft am Mittwoch nachbörslich ihre Zahlen vorlegen und Amazon am Donnerstagabend, geht der Blick erst einmal auf einige andere grosse Konzerne wie Coca-Cola und Boeing.

ASIEN

Asiens Börsen weisen am Mittwoch grüne Vorzeichen aus.

So gewinnt der Nikkei 225 nach einem starken Vortag zeitweise weitere 1,22 Prozent auf 64'040,93 Punkte hinzu.

Auf dem chinesischen Festland legt der Shanghai Composite unterdessen um 0,65 Prozent auf 3'671,94 Zähler zu.

Der Hang Seng in Hongkong verteuert sich stellenweise nur 0,18 Prozent auf 23'082,40 Einheiten.

Kräftige Gewinne sind beim südkoreanischen KOSPI zu sehen: Das Barometer zieht zwischenzeitlich um 6,63 Prozent auf 6'012,44 Punkte an.

Überraschend starke Geschäftszahlen von SK hynix zerstreuen Befürchtungen einer KI-Blase und geben Chipwerten in der Region Auftrieb. Ansonsten warten die Anleger aber auf den Zinsentscheid der US-Notenbank am späten Mittwoch. Die Reserve Bank of New Zealand hat derweil überraschend eine Zinspause eingelegt, während Marktteilnehmer mehrheitlich eine Zinserhöhung erwartet hatten. Die Zahlen linderten Befürchtungen, dass die hohen Ausgaben für KI aus dem Ruder liefen, kommentiert Analyst Josh Gilbert von eToro.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires