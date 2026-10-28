|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Blick in die Bücher
|
28.10.2026 17:17:00
SK hynix-Aktie springt zweistellig an: Speicherchiphersteller übertrifft Erwartungen - KI-Boom führt zu rasantem Wachstum
Der KI-Boom heizt das Wachstum des südkoreanischen Chipherstellers SK hynix weiter an.
SK hynix-Aktie reagiert mit Kurssprung - auch Samsung höher
Bei Anlegern kamen die starken Geschäftszahlen offensichtlich gut an. An der Börse in Südkorea legte die SK hynix-Aktie letztlich kräftige 10,74 Prozent auf 1'485'000 Won zu. Im Sog von SK hynix gewann auch die Aktie von Samsung schliesslich deutliche 8,90 Prozent auf 241'750 Won. Die beiden Schwergewichte verhalfen dem KOSPI zu spürbaren Kursgewinnen. Die an der NASDAQ notierten ADR-Aktien von SK hynix gewinnen zeitweise 13,02 Prozent auf 164,29 US-Dollar.
KI-Boom und Preiserhöhungen sollen Wachstum weiter treiben
Der Konzern avancierte in den vergangenen Monaten zu einem der grössten Profiteure des KI-Booms. Die treibende Kraft hinter dem Wachstum ist die enorme Nachfrage nach Hochleistungsspeicherchips ("High Bandwidth Memory", kurz: HBM), die für KI-Anwendungen und Infrastruktur benötigt werden. SK hynix zählt hier zu den Weltmarktführern. Zu den wichtigsten Kunden des Konzerns zählt der US-Techkonzern NVIDIA. Zudem profitiert SK hynix von den gestiegenen Preisen für traditionelle Speicherchips. Das Unternehmen geht davon aus, dass die Nachfrage nach Speicherchips das Angebot noch bis 2030 übersteigen wird.
Nach Einschätzung des Managements ist der Boom noch nicht zu Ende. Umsatz und Ergebnis dürften in den kommenden Quartalen weiter anziehen und im Markt für Speicherchips dürfte die Nachfrage noch einige Zeit das Angebot übersteigen. Trotz der hohen Investitionen in das laufende Geschäft will SK Hynix in den kommenden Monaten weiter hohe Dividenden ausschütten und im grossen Stil eigene Aktien zurückkaufen.
Die Anteile des südkoreanischen Unternehmens verteuerten sich in den vergangenen Monaten unter heftigen Schwankungen deutlich. Seit Ende 2025 hat sich der Aktienkurs mehr als verdoppelt, auch wenn die Euphorie seit der Jahresmitte deutlich nachgelassen hat. Seit dem Rekordhoch von etwas mehr als drei Millionen Won büsste der Kurs mehr als die Hälfte ein - an dem grundsätzlich positiven Trend der vergangenen Jahre ändert dies jedoch nichts. In den vergangenen fünf Jahren kletterte der Kurs um mehr als 1.200 Prozent. Mit einer Marktkapitalisierung von umgerechnet rund 660 Milliarden Euro zählt das Unternehmen inzwischen zu den wertvollsten der Welt.
An dem grundsätzlich positiven Trend der vergangenen Jahre ändert dies jedoch nichts. In den vergangenen fünf Jahren kletterte der Kurs um fast 1.300 Prozent. Mit einer Marktkapitalisierung von umgerechnet fast 730 Milliarden Euro zählt das Unternehmen inzwischen zu den wertvollsten der Welt.
Wie stark Südkoreas Volkswirtschaft inzwischen vom Chipboom profitiert, zeigen auch die bereits am Dienstag veröffentlichten Konjunkturdaten: Im dritten Quartal wuchs das Bruttoinlandsprodukt um ein Prozent im Vergleich zum Vorquartal, wobei nach Einschätzung der Zentralbank rund die Hälfte des Wirtschaftswachstums auf die Halbleiterindustrie entfiel.
/zb
ICHEON (awp international)
Weitere Links:
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Samsung
|
27.10.26
|Druck aus China: Geraten die Aktien von Samsung und SK hynix ins Wanken? (finanzen.ch)
|
14.10.26
|Erste Schätzungen: Samsung präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
13.10.26
|Aktien von Samsung, SK hynix und Softbank unter Druck: Bekommt die KI-Rally Risse? (finanzen.ch)
|
08.10.26
|Samsung: Elektronikkonzern meldet höchsten Gewinn eines Techkonzerns überhaupt (Spiegel Online)
|
08.10.26
|Samsung steigert operativen Gewinn deutlich: Anleger schicken die Aktie dennoch abwärts (finanzen.ch)
|
08.10.26
|Samsung mit Rekordergebnis dank sprunghaft anziehender Speicherchippreise (AWP)
|
08.10.26
|MÄRKTE ASIEN/Börsen folgen Wall Street nach unten - Samsung unter Druck (Dow Jones)
|
08.10.26
|Samsung profit surges ninefold to $80bn on AI chip demand (Financial Times)
Analysen zu Samsung
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerVor EZB-Zinsentscheid: SMI mit Rekordhoch -- DAX deutlich fester -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich tiefer - Nikkei stark
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt präsentieren sich am Donnerstag mit Gewinnen. An den Börsen in Fernost ging es am Donnerstag uneinheitlich zu.