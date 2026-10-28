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Blick in die Bücher 28.10.2026 17:17:00

SK hynix-Aktie springt zweistellig an: Speicherchiphersteller übertrifft Erwartungen - KI-Boom führt zu rasantem Wachstum

SK hynix-Aktie springt zweistellig an: Speicherchiphersteller übertrifft Erwartungen - KI-Boom führt zu rasantem Wachstum

Der KI-Boom heizt das Wachstum des südkoreanischen Chipherstellers SK hynix weiter an.

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In den drei Monaten bis Ende September legte der Umsatz im Vergleich zum Vorquartal um gut ein Drittel auf knapp 105 Billionen Won (rund 71 Mrd Euro) zu, teilte der nach Samsung weltweit zweitgrösste Hersteller von Speicherchips am Mittwoch in Icheon mit. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich der Umsatz mehr als vervierfacht. Das operative Ergebnis kletterte im Quartalsvergleich um 38 Prozent auf etwas mehr als 83 Billionen Won. Vor einem Jahr hatte SK hynix operativ lediglich 11 Billionen Won verdient. Das Unternehmen schnitt damit besser ab als von Experten erwartet.

SK hynix-Aktie reagiert mit Kurssprung - auch Samsung höher

Bei Anlegern kamen die starken Geschäftszahlen offensichtlich gut an. An der Börse in Südkorea legte die SK hynix-Aktie letztlich kräftige 10,74 Prozent auf 1'485'000 Won zu. Im Sog von SK hynix gewann auch die Aktie von Samsung schliesslich deutliche 8,90 Prozent auf 241'750 Won. Die beiden Schwergewichte verhalfen dem KOSPI zu spürbaren Kursgewinnen. Die an der NASDAQ notierten ADR-Aktien von SK hynix gewinnen zeitweise 13,02 Prozent auf 164,29 US-Dollar.

KI-Boom und Preiserhöhungen sollen Wachstum weiter treiben

Der Konzern avancierte in den vergangenen Monaten zu einem der grössten Profiteure des KI-Booms. Die treibende Kraft hinter dem Wachstum ist die enorme Nachfrage nach Hochleistungsspeicherchips ("High Bandwidth Memory", kurz: HBM), die für KI-Anwendungen und Infrastruktur benötigt werden. SK hynix zählt hier zu den Weltmarktführern. Zu den wichtigsten Kunden des Konzerns zählt der US-Techkonzern NVIDIA. Zudem profitiert SK hynix von den gestiegenen Preisen für traditionelle Speicherchips. Das Unternehmen geht davon aus, dass die Nachfrage nach Speicherchips das Angebot noch bis 2030 übersteigen wird.

Nach Einschätzung des Managements ist der Boom noch nicht zu Ende. Umsatz und Ergebnis dürften in den kommenden Quartalen weiter anziehen und im Markt für Speicherchips dürfte die Nachfrage noch einige Zeit das Angebot übersteigen. Trotz der hohen Investitionen in das laufende Geschäft will SK Hynix in den kommenden Monaten weiter hohe Dividenden ausschütten und im grossen Stil eigene Aktien zurückkaufen.

Die Anteile des südkoreanischen Unternehmens verteuerten sich in den vergangenen Monaten unter heftigen Schwankungen deutlich. Seit Ende 2025 hat sich der Aktienkurs mehr als verdoppelt, auch wenn die Euphorie seit der Jahresmitte deutlich nachgelassen hat. Seit dem Rekordhoch von etwas mehr als drei Millionen Won büsste der Kurs mehr als die Hälfte ein - an dem grundsätzlich positiven Trend der vergangenen Jahre ändert dies jedoch nichts. In den vergangenen fünf Jahren kletterte der Kurs um mehr als 1.200 Prozent. Mit einer Marktkapitalisierung von umgerechnet rund 660 Milliarden Euro zählt das Unternehmen inzwischen zu den wertvollsten der Welt.

An dem grundsätzlich positiven Trend der vergangenen Jahre ändert dies jedoch nichts. In den vergangenen fünf Jahren kletterte der Kurs um fast 1.300 Prozent. Mit einer Marktkapitalisierung von umgerechnet fast 730 Milliarden Euro zählt das Unternehmen inzwischen zu den wertvollsten der Welt.

Wie stark Südkoreas Volkswirtschaft inzwischen vom Chipboom profitiert, zeigen auch die bereits am Dienstag veröffentlichten Konjunkturdaten: Im dritten Quartal wuchs das Bruttoinlandsprodukt um ein Prozent im Vergleich zum Vorquartal, wobei nach Einschätzung der Zentralbank rund die Hälfte des Wirtschaftswachstums auf die Halbleiterindustrie entfiel.

/zb

ICHEON (awp international)

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