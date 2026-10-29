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29.10.2026 16:03:00
BioVersys-Aktie stabil: Erster Patient in Antibiotika-Studie aufgenommen
Bioversys hat den ersten Patienten in die klinische Studie Riv-Care aufgenommen.
Bei Riv-Care handelt es sich um eine offene Phase-2b-Studie, die rund 100 Patienten umfassen soll. Verglichen wird Bv100 in Kombination mit weiteren Antibiotika gegenüber der jeweils besten verfügbaren Standardtherapie. Die Studie läuft in Regionen mit besonders hoher Antibiotikaresistenz.
Ein erster Zwischenbericht wird für die erste Jahreshälfte 2027 erwartet. Die Aufnahme des letzten Patienten ist für Ende 2027 geplant. Bv100 ist bisher nicht zugelassen.
Parallel läuft bereits die pivotale Phase-3-Zulassungsstudie Riv-Target, die im April 2026 gestartet wurde. Erste Zulassungsanträge sind für Mitte 2028 vorgesehen. Die Riv-Care-Studie wird vom klinischen Forschungsnetzwerk Advance-Id durchgeführt und von der Stiftung Wellcome mit rund 17 Millionen US-Dollar mitfinanziert.Die BioVersys-Aktie notiert im heimischen Handel unbewegt bei 23,40 Franken.
awp-robot/to
Basel (awp)
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Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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