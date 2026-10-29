BioVersys-Aktie stabil: Erster Patient in Antibiotika-Studie aufgenommen

Die Studie testet das Antibiotikum Bv100 gegen schwere, durch multiresistente Bakterien verursachte Lungenentzündungen und Blutinfektionen im Spital, wie das Unternehmen Bioversys in einem Communiqué vom Donnerstag schrieb.

Bei Riv-Care handelt es sich um eine offene Phase-2b-Studie, die rund 100 Patienten umfassen soll. Verglichen wird Bv100 in Kombination mit weiteren Antibiotika gegenüber der jeweils besten verfügbaren Standardtherapie. Die Studie läuft in Regionen mit besonders hoher Antibiotikaresistenz.

Ein erster Zwischenbericht wird für die erste Jahreshälfte 2027 erwartet. Die Aufnahme des letzten Patienten ist für Ende 2027 geplant. Bv100 ist bisher nicht zugelassen.

Parallel läuft bereits die pivotale Phase-3-Zulassungsstudie Riv-Target, die im April 2026 gestartet wurde. Erste Zulassungsanträge sind für Mitte 2028 vorgesehen. Die Riv-Care-Studie wird vom klinischen Forschungsnetzwerk Advance-Id durchgeführt und von der Stiftung Wellcome mit rund 17 Millionen US-Dollar mitfinanziert.

Die BioVersys-Aktie notiert im heimischen Handel unbewegt bei 23,40 Franken.

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Basel (awp)