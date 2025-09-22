Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12'126 0.1%  SPI 16'824 0.1%  Dow 46'382 0.1%  DAX 23'527 -0.5%  Euro 0.9351 0.1%  EStoxx50 5'442 -0.3%  Gold 3'746 1.7%  Bitcoin 89'561 -2.4%  Dollar 0.7926 -0.3%  Öl 66.6 -0.1% 
Molson Coors Brewing Company Aktie

Montagshandel in New York: S&P 500 letztendlich auf grünem Terrain

Montagshandel in New York: S&P 500 letztendlich auf grünem Terrain

Zum Handelsschluss wagten sich die Anleger in New York aus der Reserve.

Alaska Air Group
43.79 CHF -3.46%
Am Montag kletterte der S&P 500 via NYSE zum Handelsende um 0.44 Prozent auf 6’693.75 Punkte. Damit sind die im S&P 500 enthaltenen Werte 52.339 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Verlust von 0.232 Prozent auf 6’648.89 Punkte an der Kurstafel, nach 6’664.36 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Montag bei 6’698.88 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 6’648.07 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der S&P 500 auf Jahressicht

Noch vor einem Monat, am 22.08.2025, erreichte der S&P 500 einen Wert von 6’466.91 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.06.2025, wurde der S&P 500 mit einer Bewertung von 5’967.84 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 20.09.2024, den Stand von 5’702.55 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2025 bereits um 14.06 Prozent zu. Bei 6’698.88 Punkten erreichte der S&P 500 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 4’835.04 Zählern.

S&P 500-Aufsteiger und -Absteiger

Die Top-Aktien im S&P 500 sind aktuell Teradyne (+ 12.79 Prozent auf 135.18 USD), Lumen Technologies (+ 8.93 Prozent auf 6.22 USD), Oracle (+ 6.31 Prozent auf 328.15 USD), Applied Materials (+ 5.48 Prozent auf 200.52 USD) und Western Digital (+ 5.42 Prozent auf 112.41 USD). Zu den schwächsten S&P 500-Aktien zählen derweil Alaska Air Group (-4.31 Prozent auf 54.78 USD), Lennar (-4.25 Prozent auf 121.91 USD), Church Dwight (-4.06 Prozent auf 86.68 USD), MGM Resorts International (-3.66 Prozent auf 34.49 USD) und Molson Coors Brewing Company (MCBC) (-3.18 Prozent auf 45.09 USD).

Welche Aktien im S&P 500 das grösste Handelsvolumen aufweisen

Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 71’132’304 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3.656 Bio. Euro den grössten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Werte im Fokus

Unter den S&P 500-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie mit 0.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die First Republic Bank-Aktie offeriert Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 1’200.00 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

