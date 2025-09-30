Pluszeichen in New York: S&P 500 legt schlussendlich zu

Der S&P 500 tendierte im NYSE-Handel schlussendlich um 0.41 Prozent stärker bei 6’688.46 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 52.163 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0.078 Prozent auf 6’656.03 Punkte an der Kurstafel, nach 6’661.21 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des S&P 500 lag am Dienstag bei 6’641.00 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 6’691.25 Punkten erreichte.

So bewegt sich der S&P 500 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.08.2025, lag der S&P 500 bei 6’460.26 Punkten. Am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2025, wies der S&P 500 einen Stand von 6’204.95 Punkten auf. Der S&P 500 erreichte am letzten Handelstag im September, dem 30.09.2024, den Wert von 5’762.48 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 13.97 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des S&P 500 bereits bei 6’699.52 Punkten. Bei 4’835.04 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Aufsteiger und Absteiger im S&P 500

Unter den Top-Aktien im S&P 500 befinden sich aktuell Pfizer (+ 6.83 Prozent auf 25.48 USD), Merck (+ 6.81 Prozent auf 83.93 USD), Danaher (+ 6.56 Prozent auf 198.26 USD), Bio-Techne (+ 6.51 Prozent auf 55.63 USD) und Charles River Laboratories International (+ 6.44 Prozent auf 156.46 USD). Auf der Verliererseite im S&P 500 stehen derweil Albemarle (-6.68 Prozent auf 81.08 USD), MGM Resorts International (-5.12 Prozent auf 34.66 USD), Capital One Financial (-4.93 Prozent auf 212.58 USD), Paycom Software (-4.60 Prozent auf 208.14 USD) und PayPal (-4.56 Prozent auf 57.72 EUR).

S&P 500-Aktien mit dem grössten Börsenwert

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im S&P 500 auf. 65’401’998 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Mit 3.689 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im S&P 500 derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die S&P 500-Mitglieder

Unter den S&P 500-Aktien hat 2025 laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie mit 0.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. First Republic Bank-Anleger werden 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 1’200.00 Prozent gelockt.

