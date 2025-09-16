Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Index im Fokus 16.09.2025 22:33:58

Börse New York: NASDAQ 100 zeigt sich letztendlich leichter

Der NASDAQ 100 beendete den Dienstagshandel stabil.

Schlussendlich schloss der NASDAQ 100 den Handelstag nahezu unverändert (minus 0.08 Prozent) bei 24’274.25 Punkten ab. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0.202 Prozent auf 24’342.75 Punkte an der Kurstafel, nach 24’293.78 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 24’343.35 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 24’244.21 Punkten lag.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.08.2025, notierte der NASDAQ 100 bei 23’712.07 Punkten. Vor drei Monaten, am 16.06.2025, wies der NASDAQ 100 21’937.57 Punkte auf. Noch vor einem Jahr, am 16.09.2024, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 19’423.06 Punkten.

Der Index legte seit Jahresanfang 2025 bereits um 15.73 Prozent zu. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 liegt derzeit bei 24’343.35 Punkten. Bei 16’542.20 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

NASDAQ 100-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ 100 befinden sich aktuell JDcom (+ 3.24 Prozent auf 34.71 USD), ON Semiconductor (+ 3.01 Prozent auf 49.56 USD), Diamondback Energy (+ 2.89 Prozent auf 138.42 USD), Tesla (+ 2.82 Prozent auf 421.62 USD) und Monster Beverage (+ 2.81 Prozent auf 66.16 USD). Die Verlierer im NASDAQ 100 sind hingegen Warner Bros Discovery (-6.22 Prozent auf 18.25 USD), Datadog A (-2.93 Prozent auf 134.59 USD), Constellation Energy (-2.27 Prozent auf 322.91 USD), Copart (-2.16 Prozent auf 46.57 USD) und American Electric Power (-2.07 Prozent auf 106.84 USD).

Die teuersten NASDAQ 100-Konzerne

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das grösste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 33’902’928 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 3.665 Bio. Euro die dominierende Aktie im NASDAQ 100.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Titel im Blick

Die Charter A-Aktie hat mit 7.09 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 inne. Im Index verzeichnet die The Kraft Heinz Company-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6.25 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch

