DAX aktuell 28.10.2025 17:58:49

Minuszeichen in Frankfurt: DAX gibt zum Handelsende nach

Minuszeichen in Frankfurt: DAX gibt zum Handelsende nach

So performte der DAX schlussendlich.

SAP
217.10 CHF -0.42%
Der DAX schloss nahezu unverändert (minus 0.10 Prozent) bei 24’283.58 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2.086 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0.332 Prozent auf 24’228.18 Punkte an der Kurstafel, nach 24’308.78 Punkten am Vortag.

Der DAX erreichte heute sein Tageshoch bei 24’339.94 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 24’188.37 Punkten lag.

DAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, wies der DAX einen Stand von 23’739.47 Punkten auf. Der DAX stand noch vor drei Monaten, am 28.07.2025, bei 23’970.36 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 28.10.2024, stand der DAX bei 19’531.62 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 ging es für den Index bereits um 21.27 Prozent nach oben. Bei 24’771.34 Punkten markierte der DAX bislang ein Jahreshoch. Bei 18’489.91 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top- und Flop-Aktien im DAX

Die Gewinner-Aktien im DAX sind aktuell RWE (+ 1.66 Prozent auf 41.14 EUR), Deutsche Bank (+ 1.56 Prozent auf 29.61 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 1.36 Prozent auf 40.26 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1.22 Prozent auf 54.65 EUR) und EON SE (+ 1.15 Prozent auf 16.25 EUR). Auf der Verliererseite im DAX stehen derweil Symrise (-4.53 Prozent auf 76.68 EUR), QIAGEN (-1.72 Prozent auf 41.14 EUR), Deutsche Börse (-1.67 Prozent auf 223.30 EUR), Beiersdorf (-1.60 Prozent auf 92.48 EUR) und adidas (-1.57 Prozent auf 184.40 EUR).

DAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das grösste Handelsvolumen im DAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 6’076’328 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 268.195 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im DAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

DAX-Fundamentaldaten im Fokus

Unter den DAX-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bayer-Aktie mit 6.01 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Was die Dividendenrendite angeht, ist die Porsche Automobil-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5.41 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch

