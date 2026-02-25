Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Grössere Bestellung 25.02.2026 16:17:37

Merz kündigt in China Airbus-Deal an - Aktie steigt

Merz kündigt in China Airbus-Deal an - Aktie steigt

China will nach Worten von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) eine grössere Bestellung bei Airbus aufgeben.

Airbus
167.97 CHF 0.62%
Kaufen Verkaufen
"Wir haben gerade die Nachricht bekommen, dass die chinesische Führung bei dem Unternehmen Airbus eine grössere Zahl weiterer Flugzeuge bestellen wird", sagte Merz nach dem Treffen mit Chinas Staats- und Parteichef in Peking. "Es wird insgesamt bis zu 120 zusätzliche Flugzeuge geben, die bei Airbus bestellt werden", erklärte er weiter. Weitere Details zur Höhe der Kaufsumme oder bis wann der Deal vollzogen werden soll, nannte Merz nicht.

In Bezug auf China und Deutschland erklärte der Kanzler, dass zwei der drei grössten Volkswirtschaften der Welt miteinander Handel trieben, entfalte eine grosse Kraft. Man sehe am Beispiel Airbus: Es lohne sich, solche Reisen zu unternehmen.

Es habe eine Reihe weiterer Themen "für einige Unternehmen" gegeben, die aber noch nicht endgültig entschieden seien, sagte Merz. "Wir haben weitere Verträge in Aussicht, die geschlossen werden", erklärte der CDU-Politiker. Merz hatte sich bei seinem Antrittsbesuch mit Ministerpräsident Li Qiang und Xi getroffen. Deutschland und China unterzeichneten zudem fünf Regierungsvereinbarungen, auch mit Wirtschaftsbezug unter anderem im Bereich Schweinefleisch.

Die Airbus-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 0,51 Prozent höher bei 183,86 Euro.

/jon/DP/jha

PEKING (awp international)

Delta investiert in Airbus: 31 Grossraumjets fest bestellt - Aktie im Minus

Bildquelle: Tom Klimmeck / Shutterstock.com

23.02.26 Airbus Overweight Barclays Capital
23.02.26 Airbus Buy Goldman Sachs Group Inc.
23.02.26 Airbus Outperform Bernstein Research
23.02.26 Airbus Overweight JP Morgan Chase & Co.
20.02.26 Airbus Hold Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen
