25.02.2026 16:17:37
Merz kündigt in China Airbus-Deal an - Aktie steigt
China will nach Worten von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) eine grössere Bestellung bei Airbus aufgeben.
In Bezug auf China und Deutschland erklärte der Kanzler, dass zwei der drei grössten Volkswirtschaften der Welt miteinander Handel trieben, entfalte eine grosse Kraft. Man sehe am Beispiel Airbus: Es lohne sich, solche Reisen zu unternehmen.
Es habe eine Reihe weiterer Themen "für einige Unternehmen" gegeben, die aber noch nicht endgültig entschieden seien, sagte Merz. "Wir haben weitere Verträge in Aussicht, die geschlossen werden", erklärte der CDU-Politiker. Merz hatte sich bei seinem Antrittsbesuch mit Ministerpräsident Li Qiang und Xi getroffen. Deutschland und China unterzeichneten zudem fünf Regierungsvereinbarungen, auch mit Wirtschaftsbezug unter anderem im Bereich Schweinefleisch.
Die Airbus-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 0,51 Prozent höher bei 183,86 Euro.
/jon/DP/jha
PEKING (awp international)
Analysen zu Airbus SE
|23.02.26
|Airbus Overweight
|Barclays Capital
|23.02.26
|Airbus Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.02.26
|Airbus Outperform
|Bernstein Research
|23.02.26
|Airbus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.02.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.02.26
|Airbus Overweight
|Barclays Capital
|23.02.26
|Airbus Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.02.26
|Airbus Outperform
|Bernstein Research
|23.02.26
|Airbus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.02.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
