28.01.2026 11:29:00

Delta investiert in Airbus: 31 Grossraumjets fest bestellt - Aktie im Minus

Delta hat bei Airbus 31 Flugzeuge fest bestellt, um auf der Langstrecke zu expandieren.

Airbus
181.40 CHF -0.98%
Die US-Fluggesellschaft hat 16 Maschinen des Modells A330-900 und 15 A350-900 bestellt, wie der Hersteller Airbus mitteilte. Nach der Auslieferung der Maschinen werde die Delta-Flotte an Grossraummaschinen 55 A330neo und 79 A350 umfassen.

Delta Air Lines betreibt der Mitteilung zufolge derzeit mehr als 500 Airbus-Flugzeuge aus allen Produktfamilien, vom A220 bis zum A350-900. Der aktuelle Auftragsbestand von Delta bei Airbus umfasst rund 200 Flugzeuge, darunter auch das Modell A350-1000.

Die Airbus-Aktie notiert am Mittwoch im XETRA-Handel zeitweise 1,06 Prozent tiefer bei 197,24 Euro.

DJG/DJN/sha/cbr

DOW JONES

Boeing-Aktie fester: Schon zweiter Grossauftrag seit Jahresstart - mehr Neuaufträge als Airbus

Bildquelle: Naiyyer / Shutterstock.com

