Medacta-CEO will Marktanteil mit Innovation und Expansion steigern

Castel San Pietro (awp) - Das Tessiner Orthopädieunternehmen Medacta ist zuversichtlich, die Umsatzmilliarde in drei bis fünf Jahren zu erreichen. "Wir planen, unseren Trend, über dem Markt zu wachsen, fortzusetzen", sagte CEO Francesco Siccardi in einem am Mittwochabend veröffentlichten Interview mit dem Finanzportal "Cash".

Der Konzernchef will vor allem die geografischen Märkte ausbauen. Als Beispiele nannte er die USA und Japan, die bereits zu den Hauptmärkten zählen. "Dort sehen wir weiterhin Potenzial", sagte Siccardi.

Medacta habe derzeit einen globalen Marktanteil von ungefähr zwei Prozent. Die Umsatzmilliarde sei durch eine "Kombination von weiterer Marktpenetration und Expansion von neuen Geschäftsbereichen" erreichbar, betonte der CEO.

Für die Ziele für das laufende Jahr sei man derweil auf Kurs: "Wir sind zuversichtlich, dass wir diese Jahresziele erreichen können."

Mittelfristig stimmen den Firmenchef unter anderem die alternde Bevölkerung und der verbesserte Zugang zu Gesundheitsleistungen in vielen Märkten optimistisch. Der Orthopädiemarkt dürfte langfristig um drei bis vier Prozent jährlich wachsen. Medacta will mittelfristig hingegen "dreimal stärker als der Markt" wachsen.

"Müssen innovativ bleiben"

Eine Gefahr sieht der CEO derweil in grossen Konkurrenten. "Wir müssen weiterhin innovativ bleiben", sagte er.

Mit Blick auf das von Medacta entwickelte Kniegelenksimplantat sei "eine der grössten Hürden" zudem die Regulierung. "Vor allem in Europa ist der Prozess für medizintechnische Produkte extrem langwierig."

Man müsse mit drei bis vier Jahren bis zur Marktzulassung rechnen. "In den USA ist das oft eine Sache von rund drei Monaten. Ich hoffe, dass die Schweiz hier den Vereinigten Staaten und nicht Europa folgt", sagte Siccardi.

ls/