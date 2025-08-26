Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
HOCHTIEF-Investment im Blick 26.08.2025 10:02:16

MDAX-Titel HOCHTIEF-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in HOCHTIEF von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Verdienst eines frühen HOCHTIEF-Einstiegs gewesen.

HOCHTIEF
206.84 CHF 5.27%
Kaufen Verkaufen

Am 26.08.2015 wurden HOCHTIEF-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 72.13 EUR. Wer vor 10 Jahren 100 EUR in die HOCHTIEF-Aktie investiert hat, hat nun 1.386 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 25.08.2025 307.78 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 222.00 EUR belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 207.78 Prozent angezogen.

Der HOCHTIEF-Wert an der Börse wurde auf 17.00 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: nitpicker / Shutterstock.com

