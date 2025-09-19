Bayer Aktie 326835 / US0727303028
19.09.2025 13:06:00
Bayer-Aktie freundlich: Elinzanetant vor möglicher EU-Zulassung
Bayer steht vor der Zulassung seines Menopause-Medikaments Elinzanetant.
Die endgültige Entscheidung der Europäischen Kommission über die Zulassung werde in den kommenden Monaten erwartet, so Bayer. Die Kommission folgt der Empfehlung des Ausschusses üblicherweise.
Die erste weltweite Zulassung für Elinzanetant hatte Bayer im Juli in Grossbritannien erhalten. Die US-Gesundheitsbehörde FDA hatte Ende Juli mitgeteilt, dass sie sich mehr Zeit mit der Prüfung lässt. Elinzanetant gilt als möglicher Blockbuster.
Die Bayer-Aktie notiert am Freitag im XETRA-Handel zeitweise 0,24 Prozent höher bei 27,62 Euro.
DJG/mgo/sha
DOW JONES
