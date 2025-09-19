Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’100 0.4%  SPI 16’793 0.3%  Dow 46’142 0.3%  DAX 23’635 -0.2%  Euro 0.9354 0.1%  EStoxx50 5’458 0.0%  Gold 3’653 0.2%  Bitcoin 92’702 -0.1%  Dollar 0.7957 0.4%  Öl 67.3 -0.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Rohstoffkurse: So schlagen sich der Goldpreis, Silberpreis & Co. am Freitagmittag
BYD-Aktie: Umfassende Lokalisierungsstrategie - So reagiert Tesla-Konkurernt BYD auf EU-Zölle
BlackRock & Franklin Templeton: Krypto-ETF-Anträge weiter auf der Warteliste
Bayer-Aktie freundlich: Elinzanetant vor möglicher EU-Zulassung
UBS AG bescheinigt Buy für Continental-Aktie
Suche...
Plus500 Depot

Bayer Aktie 326835 / US0727303028

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Vor Zulassung 19.09.2025 13:06:00

Bayer-Aktie freundlich: Elinzanetant vor möglicher EU-Zulassung

Bayer-Aktie freundlich: Elinzanetant vor möglicher EU-Zulassung

Bayer steht vor der Zulassung seines Menopause-Medikaments Elinzanetant.

Bayer
6.75 EUR -0.74%
Kaufen Verkaufen
Der Humanarnzneimittelausschuss (CHMP) der Europäischen Arzneimittelagentur empfiehlt das Medikament zur Zulassung zur Behandlung von moderaten bis schweren vasomotorischen Symptomen (VMS; auch bekannt als Hitzewallungen), die mit den Wechseljahren oder einer endokrinen Therapie bei Brustkrebs verbunden sind, wie Bayer mitteilte.

Die endgültige Entscheidung der Europäischen Kommission über die Zulassung werde in den kommenden Monaten erwartet, so Bayer. Die Kommission folgt der Empfehlung des Ausschusses üblicherweise.

Die erste weltweite Zulassung für Elinzanetant hatte Bayer im Juli in Grossbritannien erhalten. Die US-Gesundheitsbehörde FDA hatte Ende Juli mitgeteilt, dass sie sich mehr Zeit mit der Prüfung lässt. Elinzanetant gilt als möglicher Blockbuster.

Die Bayer-Aktie notiert am Freitag im XETRA-Handel zeitweise 0,24 Prozent höher bei 27,62 Euro.

DJG/mgo/sha

DOW JONES

Weitere Links:

Bayer-Aktie trotzdem höher: S&P sieht Ausblick für Rating des Pharmakonzerns schwächer
So viel Verlust wäre bei einem Investment in Bayer von vor 10 Jahren angefallen
Aktien-Tipp Bayer-Aktie: UBS AG bewertet Anteilsschein in neuer Analyse

Bildquelle: Arseniy Krasnevsky / Shutterstock