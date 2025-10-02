MÄRKTE USA/Weitere Rekordhochs in Sicht - Technologieaktien vorne

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Nach den moderaten Zuwächsen am Mittwoch zeichnen sich zur Eröffnung der Wall Street am Donnerstag weitere Zugewinne ab, insbesondere bei den technologielastigen Nasdaq-Indizes. Damit könnten wieder neue Allzeithochs erreicht werden, der S&P-500 und der Nasdaq-100-Index schlossen am Vortag bereits auf Rekordhochs, der Dow und der Nasdaq-Composite nicht weit darunter.

Für Risikobereitschaft und Kauflaune sorgt weiter die Aussicht auf niedrigere US-Zinsen, wohingegen konjunkturelle Schwächesignale derzeit eher ignoriert werden. Am Vortag war der eigentlich erwartete Stellenzuwachs in der privaten Wirtschaft laut dem ADP-Bericht komplett ausgeblieben und sogar ein Stellenrückgang gemeldet worden. Das befeuerte nochmals die Zinssenkungsspekulation.

Umso mehr dürften die Akteure auf die eigentlich um 14.30 Uhr anstehenden wöchentlichen Arbeitsmarktdaten erpicht gewesen sein. Diese wurden allerdings nicht gemeldet. Sie sind dem seit Mittwoch herrschenden Shutdown zum Opfer gefallen. Auch die Daten zum Auftragseingang der US-Industrie werden nicht gemeldet. Am Freitag dürfte mit ziemlicher Sicherheit die Bekanntgabe des monatlichen Arbeitsmarktberichts entfallen.

Vom Shutdown selbst, also dem Stillstand einiger US-Behörden, werden eher geringe negative wirtschaftliche Folgen befürchtet; zumindest dann, wenn er nicht allzu lange dauert, wovon die meisten Marktteilnehmer aktuell auszugehen scheinen.

Als Treiber des Marktes fungiert weiter die Fantasie über das Geschäftspotenzial Künstlicher Intelligenz (KI). Dafür sorgten immer neue Geschäftsabschlüsse im Bereich KI-Cloud, dazu hätten Google und Apple neue Smart-Home-Geräte vorgestellt, heisst es. Apple liegen 0,4 Prozent höher in der Vorbörse , Alphabet ebenso. Die ohnehin schon auf Rekordhoch liegende Aktie des KI-Flaggschiffs Nvidia steigt um 1,4 Prozent. Kodiak AI verbessern sich um 13 Prozent, nachdem Soros Fund Management eine passive Beteiligung an dem Unternehmen für Künstliche Intelligenz erworben hat.

Unter den Einzelwerten geht es für Tesla vorbörslich um 1,9 Prozent nach oben vor neuen Auslieferungszahlen des Elektroautoherstellers. Analysten rechnen mit rund 448.000 Auslieferungen im dritten Quartal, gegenüber 384.000 im zweiten. Treiber dürfte die auslaufende Steuergutschrift für den Kauf von Elektrofahrzeugen gewesen sein.

Fair Isaac machen einen Satz um rund 20 Prozent. Der Anbieter von Kreditwürdigkeitsprüfungen hat neue Preismodelle vorgestellt, die es ihm ermöglichen würden, Kreditbüros wie Equifax, TransUnion und Experian zu umgehen. Laut den Analysten von Jefferies könnte das zu einem Wachstum des bereinigten Gewinns zwischen 20 und 25 Prozent führen. Equifax knicken um 10,1 Prozent ein, TransUnion um 9,9 Prozent. Für Experian geht es in London um 4,2 Prozent südwärts.

Occidental Petroleum steigen um 1,5 Prozent. Das Öl - und Gasunternehmen verkauft seine Chemiesparte OxyChem für 9,7 Milliarden Dollar an Warren Buffetts Berkshire Hathaway.

Fermi schnellen um weitere 12,5 Prozent nach oben. Die Aktie des Unternehmens, das KI-Rechenzentren mit Erdgasanlagen und Kernreaktoren betreibt, hatte am Mittwoch an ihrem ersten Börsentag bereits um 55 Prozent zugelegt.

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Mi, 17:08 % YTD

EUR/USD 1,1747 +0,1% 1,1732 1,1739 +13,3%

EUR/JPY 172,63 +0,1% 172,53 172,51 +5,9%

EUR/CHF 0,9352 +0,0% 0,9349 0,9362 -0,4%

EUR/GBP 0,8716 +0,2% 0,8702 0,8700 +5,2%

USD/JPY 146,97 -0,1% 147,05 146,95 -6,5%

GBP/USD 1,3478 -0,0% 1,3480 1,3493 +7,7%

USD/CNY 7,1126 +0,0% 7,1116 7,1092 -1,4%

USD/CNH 7,1320 +0,1% 7,1282 7,1275 -2,8%

AUS/USD 0,6605 -0,1% 0,6614 0,6609 +6,9%

Bitcoin/USD 119.208,45 +1,4% 117.616,90 117.282,00 +24,2%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 61,09 61,39 -0,5% -0,30 -13,9%

Brent/ICE 67,06 67,02 +0,1% 0,04 -12,5%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 3.886,44 3.865,73 +0,5% 20,71 +47,3%

Silber 47,69 47,33 +0,8% 0,36 +63,6%

Platin 1.350,52 1.329,96 +1,5% 20,56 +51,9%

Kupfer 4,99 4,88 +2,2% 0,11 +21,4%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

