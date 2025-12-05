Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’934 0.3%  SPI 17’777 0.2%  Dow 47’885 0.1%  DAX 24’028 0.6%  Euro 0.9368 0.1%  EStoxx50 5’724 0.1%  Gold 4’211 0.1%  Bitcoin 71’558 -3.4%  Dollar 0.8049 0.2%  Öl 63.9 0.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Swiss Re12688156UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204Novartis1200526Idorsia36346343Zurich Insurance1107539Rheinmetall345850ABB1222171
Top News
Pershing Square Capital: Wie Bill Ackmans Hedgefonds im dritten Quartal 2025 investiert hat
TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie: Was Analysten von TKMS thyssenkrupp Marine Systems erwarten
Was Analysten von der HOCHTIEF-Aktie erwarten
Tesla-Aktie im Blick: Tesla erhält Ride-Hailing-Genehmigung in Arizona - nächster Schritt Richtung Robotaxi
Infineon-Aktie im Plus: Patent-Erfolg und Technologiepartner Electreon stützen den Kurs
Suche...
eToro entdecken

Warner Bros. Discovery Aktie 118052754 / US9344231041

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

05.12.2025 18:27:40

MÄRKTE USA/Etwas fester - Zinserwartungen nach PCE-Preisdaten weiter intakt

Warner Bros. Discovery
20.52 CHF 3.95%
Kaufen Verkaufen

DOW JONES--Die intakten Zinssenkungserwartungen für das US-Notenbanktreffen in der kommenden Woche sorgen an der Wall Street zum Wochenausklang für leichte Gewinne. Gleichwohl geben die Indizes bis zum Mittag (Ortszeit) einen Teil ihrer Aufschläge wieder ab. Die viel beachteten PCE-Preisdaten für September sind im Rahmen der Erwartungen ausgefallen und stellen kein Hindernis für die US-Notenbank dar, die Leitzinsen am 10. Dezember um weitere 25 Basispunkte zu senken. Die Zinsfutures preisen die Wahrscheinlichkeit dafür weiterhin mit fast 90 Prozent ein.

Die Daten gelten als das bevorzugte Inflationsmass der US-Notenbank, auch wenn deren Aussagekraft im aktuellen Fall aufgrund der Shutdown-bedingten Verzögerungen eingeschränkt ist. Der Preisindex ist in der Kernlesung um 0,2 Prozent gegenüber dem Vormonat gestiegen, auf Jahressicht blieb der Preisdruck mit 2,8 Prozent sogar einen Tick unter der Erwartung von 2,9 Prozent.

Der Dow-Jones-Index gewinnt 0,1 Prozent auf 47.899 Punkte. Für den S&P-500 und den Nasdaq-Composite geht es um jeweils 0,2 Prozent nach oben.

Die Stimmung der US-Verbraucher hat sich im Dezember stärker aufgehellt als erwartet. Der an der Universität Michigan berechnete Index für die Verbraucherstimmung in den USA stieg bei der Umfrage zur Monatsmitte auf 53,3. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten einen Stand von 52,0 erwartet. Bei der Umfrage Ende November lag er bei 51,1. Die Inflationserwartungen der Konsumenten auf Sicht von zwölf Monaten verringerten sich im Vergleich zum Vormonat auf 4,1 von 4,5 Prozent. Auf Sicht von fünf Jahren gingen sie zurück auf 3,2 von 3,4 Prozent.

Die PCE-Preisdaten sorgen am Rentenmarkt für keine grössere Bewegung. Die Rendite zehnjähriger Anleihen steigt um 2,0 Basispunkte auf 4,13 Prozent - und liegt damit in etwa auf dem Niveau vor der Veröffentlichung.

Der Goldpreis baut mit den PCE-Preisdaten seine Gewinne kurzzeitig aus, gibt allerdings einen Grossteil der Aufschläge wieder ab. Die Feinunze steigt um 0,2 Prozent auf 4.217 Dollar. Die Daten haben die Erwartungen an eine Zinssenkung in der kommenden Woche nicht beeinflusst, heisst es.

Der Dollar holt zwischenzeitliche leichte Verluste wieder auf. Der Dollar-Index steigt um 0,1 Prozent. Der Dollar könnte sich Anfang 2026 weiter abschwächen, bevor er sich wieder erholt, so Kit Juckes von Societe Generale. Der Greenback dürfte kurzfristig unter Druck bleiben. Gründe hierfür seien schwache US-Daten, insbesondere vom Arbeitsmarkt, und Spekulationen über aggressivere Zinssenkungen der Federal Reserve unter dem nächsten Fed-Vorsitzenden, schreibt er. Danach dürfte er sich erholen, da das US-Wachstum das anderer grosser Volkswirtschaften übertreffen dürfte.

Die Ölpreise bauen ihre Gewinne weiter aus, kommen aber von den Tageshochs deutlicher zurück. Die Notierungen für Brent und WTI steigen um jeweils 0,5 Prozent. Hier stützen die weiter schwindenden Aussichten auf ein baldiges Ende des Ukraine-Krieges. "Konfliktbedingte Risikoprämien bieten einen Ausgleich für das Überangebot, das sich im 4. Quartal 2025 aufgebaut hat und das sich unserer Erwartung nach bis ins neue Jahr fortsetzen wird", schreiben die Analysten von BMI, einer Einheit von Fitch Solutions.

Unternehmensseitig sorgt Warner Bros. Discovery für Gesprächsstoff. Netflix wird die Film- und Fernsehstudios und das Streaming-Geschäft von Warner Bros. für 72 Milliarden Dollar übernehmen. Mit einer entsprechenden Einigung setzt sich Netflix in einem monatelangen Tauziehen um eines der ältesten Hollywood-Studios durch. Das Kabelgeschäft von Warner Bros. Discovery ist nicht Teil des Deals und muss zuvor abgespalten werden. Es hatte auch Interessensbekundungen von Paramount und Comcast gegeben. Der Kurs von Warner Bros. Discovery zieht um 2,6 Prozent an. Netflix werden 3,3 Prozent niedriger gehandelt, Comcast 1,3 Prozent höher.

Hewlett Packard Enterprise fallen um 0,9 Prozent. Das Server- und Cloud-Software-Unternehmen hat umsatzseitig enttäuscht, sowohl mit den Quartalszahlen wie auch mit dem Ausblick. Meta Platforms plant laut einem Bericht des Wall Street Journal, ihre Ausgaben auf Geräte mit künstlicher Intelligenz zu verlagern zulasten von Aktivitäten zum Aufbau des "Metaversums". Meta gehen 1,8 Prozent fester um.

===

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 47.898,84 +0,1% 47,90 +12,5%

S&P-500 6.867,93 +0,2% 10,81 +16,6%

NASDAQ Comp 23.556,26 +0,2% 51,13 +21,7%

NASDAQ 100 25.677,44 +0,4% 95,74 +21,7%

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Do, 17:02 % YTD

EUR/USD 1,1638 -0,1% 1,1644 1,1673 +12,4%

EUR/JPY 180,72 +0,1% 180,54 180,56 +10,8%

EUR/CHF 0,9369 +0,2% 0,9354 0,9350 -0,3%

EUR/GBP 0,8733 -0,1% 0,8739 0,8730 +5,6%

USD/JPY 155,29 +0,2% 155,05 154,69 -1,4%

GBP/USD 1,3326 +0,0% 1,3326 1,3371 +6,5%

USD/CNY 7,0779 +0,0% 7,0776 7,0791 -1,8%

USD/CNH 7,0701 +0,0% 7,0691 7,0696 -3,6%

AUS/USD 0,6635 +0,4% 0,6608 0,6619 +6,8%

Bitcoin/USD 88.739,00 -4,0% 92.403,50 92.865,75 -2,3%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 59,95 59,67 +0,5% 0,28 -17,0%

Brent/ICE 63,57 63,26 +0,5% 0,31 -15,4%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 4.216,58 4.207,93 +0,2% 8,66 +60,2%

Silber 58,49 57,13 +2,4% 1,36 +97,8%

Platin 1.419,51 1.418,53 +0,1% 0,98 +62,0%

Kupfer 5,36 5,29 +1,2% 0,07 +30,3%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/ros/sha

(END) Dow Jones Newswires

December 05, 2025 12:28 ET (17:28 GMT)

Nachrichten zu Warner Bros. Discovery

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Warner Bros. Discovery

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Krypto-Crash oder Einstiegs-Chance? – Bernhard Wenger von 21Shares zu Gast im BX Morningcall

Im BX Morningcall spricht Krypto-Experte Bernhard Wenger von @21shares über seinen Weg vom klassischen ETF-Geschäft in die Welt der Krypto-ETPs und erklärt, warum Bitcoin & Co. längst nicht ausgereizt sind. Er beleuchtet den Wandel von einem vorwiegend retailgetriebenen Markt hin zu immer mehr institutionellen Investoren, die über regulierte, physisch besicherte Produkte wie Bitcoin- und Krypto-ETPs investieren. Themen sind unter anderem Volatilität und „Krypto-Winter“, strenge Compliance- und Geldwäschereiregeln, Kostenstrukturen, Unterschiede im DACH-Raum sowie die Rolle des neuen US-Bitcoin-ETFs und des strategischen Investors FalconX für die nächste Wachstumsphase von 21Shares.

👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Krypto-Crash oder Einstiegs-Chance? – Bernhard Wenger von 21Shares zu Gast im BX Morningcall

Inside Trading & Investment

17:43 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 15.00% p.a. Barrier Reverse Convertible Softcallable auf Comet, SIG Combibloc
09:57 Träumen weiter erlaubt
07:01 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – Werden die Impulse bestätigt?
04.12.25 Sprint Zertifikate mit Cap auf ausgewählte KI-Aktien
04.12.25 Julius Bär: 18.50% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (55%) auf ams-OSRAM AG
03.12.25 Krypto-Crash oder Einstiegs-Chance? – Bernhard Wenger von 21Shares zu Gast im BX Morningcall
21.11.25 Marktüberblick: Siemens Energy gesucht
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
SMI-Kurs: 12’933.63 05.12.2025 17:30:00
Long 10’695.22 8.60 3SSMJU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Dieser ETF schlägt den S&P 500 - und könnte einer der grössten Gewinner des KI-Booms werden
Amazon Aktie News: Amazon präsentiert sich am Nachmittag stärker
Swiss Re-Aktie klar tiefer: Gewinnziel enttäuscht trotz Erhöhung - Neues Aktienrückkaufprogramm geplant
Pershing Square Capital: Wie Bill Ackmans Hedgefonds im dritten Quartal 2025 investiert hat
NVIDIA-Aktie im Blick: CEO Huang und Trump sprachen über mögliche Beschränkungen für KI-Chips
Vulcan Energy-Aktie dennoch leichter: Kapitalerhöhung bringt Milliarden für Zero-Carbon-Lithium
Bayer-Aktie im Minus: 2a-Studie mit Nierenmedikament soll starten
Partners Group-Aktie steigt: Neuordnung der Geschäftsleitung
Strategie von Ken Fisher: Diese Aktien befanden sich im dritten Quartal 2025 im Depot von Fisher Asset Management
Leonteq-Aktie nach Gewinnwarnung mit Kursrutsch: 2025 wird Verlust im tiefen zweistelligen Millionenbereich erwartet

finanzen.net News

Datum Titel
18:34 Litauens Präsident würdigt Deutschlands Rolle an Nato-Ostflanke
18:34 'Knüppelharter' Job - Bundestag berät über Paketzusteller
18:32 Aktien Wien Schluss: Leitindex ATX verliert nach Rekordhoch leicht
18:29 GESAMT-ROUNDUP 2/Rentenbeschluss: Mehr Geld für die Senioren
18:27 ROUNDUP/Aktien Europa Schluss: EuroStoxx auf Erholungpfad nochmals knapp im Plus
18:24 KORREKTUR/GESAMT-ROUNDUP/Rentenbeschluss: Mehr Geld für die Senioren
18:24 GNW-News: Die Piadina Romagnola g.g.A. erobert Deutschland: 40 Fachgeschäfte in 23 Städten
18:22 AKTIEN IM FOKUS: Netflix-Aktien leiden unter Zuschlag für Warner-Übernahme
18:21 AKTIE IM FOKUS 2: Siemens Energy mit Rekord, auch Siemens stark - BofA-Note
18:17 US-Anleihen: Kursverluste zum Wochenschluss