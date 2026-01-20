Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
20.01.2026 18:07:40

MÄRKTE EUROPA/Weiter abwärts

Qiagen NV Registered Shs
39.16 CHF 5.89%
Kaufen Verkaufen

DOW JONES--An den europäischen Aktienmärkten ist es am Dienstag weiter abwärts gegangen. Der DAX fiel um 1 Prozent auf 24.703 Punkte, und mit dem Euro-Stoxx-50 ging es um 0,6 Prozent auf 5.892 Punkte nach unten. Gedrückt wurde die Stimmung nach wie vor von den Zolldrohungen des US-Präsidenten Donald Trump. "Trump zeigt einmal mehr, dass er unberechenbar ist, und das sorgt für einen nachhaltigen Vertrauensverlust", so ein Marktteilnehmer. In diesem Zusammenhang drückten auch ein schwacher Dollar und steigende US-Renditen auf die Stimmung. Weiter ging es dagegen mit der Flucht ins Gold und ins Silber, beide Edelmetalle stiegen auf neue Rekordmarken, vor allem in Dollar, aber auch in Euro. Aber es gab auch auf der Aktienseite Gewinner: Im Schlussgeschäft legten Qiagen um 12,4 Prozent zu. Angesichts neuen Interesses denke Qiagen über strategische Optionen nach, sagte ein Händler.

Auf dem Weg nach Davos wiederholte Trump seine Rhetorik zu Grönland auf Truth Social und schrieb in einem Beitrag, das Gebiet sei "unerlässlich für die nationale und weltweite Sicherheit". In dem Beitrag vom Dienstag sagte Trump, er habe ein "sehr gutes" Telefonat mit Nato-Generalsekretär Mark Rutte über Grönland geführt und zugestimmt, sich in Davos mit "verschiedenen Parteien" zu treffen. Das CIO-Büro von Lombard Odier urteilt zur aktuellen Entwicklung, dass der europäische Block anders als im August 2025, als die EU einen Rahmen für ein Zollabkommen akzeptierte, nun über einen grösseren Hebel verfüge: Die US-Zwischenwahlen stünden bevor und die Drohungen bezüglich Grönland einten die europäische Meinung wahrscheinlich. "Derzeit ist nur schwer vorstellbar, wie der jetzt losgetretene Konflikt wieder eingefangen werden kann", so Christine Romar von CMC Markets.

Der Volatilatilitätsindex des DAX, auch Angstbarometer genannt, hatte am Montag seinen grössten Tagesanstieg seit August 2025 verzeichnet. Das zeigt Thomas Altmann, Portfoliomanager bei QC Partners, wie gross die Verunsicherung unter den Investoren ist. Die Entwicklung offenbare aber auch, dass mit einer längeren Phase erhöhter Kursschwankungen gerechnet werde. Volatilitätsanstiege in der Grössenordnung des Vortages gab es im vergangenen Jahr nur dreimal, im Jahr 2024 sogar nur zweimal.

Die Angst vor einer neuerlichen Zollspirale lasse auf der anderen Seite die Zinsen wieder steigen. In den USA sind die Renditen 10-jähriger Staatsanleihen an einer spannenden und möglicherweise entscheidenden Stelle angekommen. Erstmals seit Anfang August liegt die 10-Jahresrendite über der 200-Tagelinie. Nun wird spannend, ob das Überschreiten der 200-Tagelinie zu weiteren Verkäufen von US-Staatsanleihen führt. "Dies dürfte auch US-Präsident Trump verfolgen", so ein Marktteilnehmer zum aktuellen Zinsanstieg. Denn nichts fürchte Trump mehr als steigende Zinsen, auch im Hinblick auf die Midterm-Wahlen in diesem Jahr. Auch der Ausverkauf japanischer Staatsanleihen ging am Dienstag weiter.

Kräftige Verluste verzeichneten nun vor allem die zinsabhängigen Immobilien-, Bau-, Versorger- und Versicherungsaktien, deren Stoxx-Branchen-Indizes bis zu 1,9 Prozent verloren. So fielen Vonovia um 3,5 Prozent. Fresenius gaben fast 5 Prozent ab. Dagegen machten Autotitel ihre Abschläge im Verlauf weitgehend wett: "Zum einen stützt die neue E-Auto-Prämie", so ein Marktteilnehmer, der meint, die Prämie gleiche die Zölle aus. Zum anderen hätten die Autoaktien seit dem 9. Dezember deutlich schlechter abgeschitten als der DAX. Marktteilnehmer hätten Positionen eröffnet, mit denen sie auf eine vergleichsweise negative Entwicklung der Autoaktien gesetzt hätten, diese so genannten Spread-Positionen würden nun zurückgedreht. Das habe Käufe von Autoaktien ausgelöst. BMW schlossen ein halbes Prozent höher, Porsche AG zogen um 0,9 Prozent an. Auch MTU und Deutsche Börse konnten sich dem Druck entziehen und gingen fest aus dem Markt.

Berichtssaison rückt in den Fokus

Die Nachrichtenlage von Unternehmensseite war extrem dünn. So führt Henkel (-2,6%) Gespräche über einen Erwerb des niederländischen Chemieunternehmens Stahl Holdings, das sich auf Beschichtungen und Oberflächenbehandlungen für Materialien wie Leder, Kunststoffe und Textilien spezialisiert hat. Mit Blick auf den Umsatz wäre es ein kleinerer und strategisch sinnvoller Zukauf, wenn er denn stattfinde, heisst es im Handel.

Hypoport verloren nach Zahlenausweis fast 17 Prozent. Vor allem das um 1 Prozent geschrumpfte Volumen der Plattform Europace im vierten Quartal stösst Anlegern sauer auf. "Die Perspektiven für Immobilienwerte werden ja nicht besser angesichts der steigenden langfristigen Renditen", sagte ein Händler. Daher könnte der Markt das vierte Quartal als Wendepunkt beim Wachstum interpretieren und überproportional negativ reagieren. Das Gesamtjahr verlief indes gut. Anaylstenkommentare belasteten Aktien wie Carl Zeiss Meditec, FMC und Douglas. Docmorris gaben nach Zahlenausweis 8,6 Prozent ab, im Sog fielen Redcare um 3,3 Prozent.

===

Index Schluss Entwicklung in % Seit Jahresbeginn*

Euro-Stoxx-50 5.892,08 -0,6% +2,3%

Stoxx-50 5.027,87 -0,7% +2,9%

Stoxx-600 602,80 -0,7% +2,5%

XETRA-DAX 24.703,12 -1,0% +1,9%

FTSE-100 London 10.195,35 k.A. +3,1%

CAC-40 Paris 8.062,58 -0,6% -0,5%

AEX Amsterdam 991,17 -0,2% +4,4%

ATHEX-20 Athen 5.629,78 -1,8% +7,1%

BEL-20 Bruessel 5.248,96 -0,8% +4,2%

BUX Budapest 121.282,66 -0,7% +10,2%

OMXH-25 Helsinki 5.740,72 -1,5% +3,7%

ISE NAT. 30 Istanbul 12.805,81 k.A. +13,2%

OMXC-20 Kopenhagen 1.744,32 +1,1% +7,3%

PSI 20 Lissabon 8.463,77 -1,1% +3,6%

IBEX-35 Madrid 17.429,10 -1,3% +2,3%

FTSE-MIB Mailand 44.713,46 -1,1% +0,6%

OBX Oslo 1.640,06 +0,2% +2,5%

PX Prag 2.650,35 -2,9% +1,7%

OMXS-30 Stockholm 2.976,37 -0,3% +3,5%

WIG-20 Warschau 3.268,45 +0,0% +2,6%

ATX Wien 5.370,85 -1,3% +2,2%

SMI Zuerich 13.169,96 -0,8% +0,1%

*bezogen auf Vortagesschluss

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Mo, 17:20 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1742 +0,8% 1,1646 1,1644 -0,9%

EUR/JPY 185,39 +0,7% 184,13 184,11 -0,0%

EUR/CHF 0,9262 -0,3% 0,9287 0,9281 -0,2%

EUR/GBP 0,8715 +0,5% 0,8674 0,8671 -0,5%

USD/JPY 157,89 -0,1% 158,11 158,12 +0,8%

GBP/USD 1,3474 +0,4% 1,3427 1,3428 -0,3%

USD/CNY 6,9958 -0,0% 6,9962 6,9964 -0,4%

USD/CNH 6,9540 -0,0% 6,9562 6,9561 -0,3%

AUS/USD 0,6743 +0,4% 0,6714 0,6714 +0,6%

Bitcoin/USD 90.306,90 -2,4% 92.529,70 93.049,90 +4,7%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 60,31 59,26 +1,8% 1,05 +3,7%

Brent/ICE 64,90 63,94 +1,5% 0,96 +5,2%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 4.749,35 4.671,23 +1,7% 78,12 +8,1%

Silber 93,81 94,72 -1,0% -0,91 +32,9%

Platin 2.054,72 2.041,09 +0,7% 13,63 +16,4%

Kupfer 5,79 5,91 -1,9% -0,11 +2,4%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

===

DJG/hru/cln

(END) Dow Jones Newswires

January 20, 2026 12:07 ET (17:07 GMT)

