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30.09.2026 15:42:36
LLB baut Team in Düsseldorf aus
Vaduz (awp) - Die Liechtensteinische Landesbank (LLB) hat Andre Heinen zum stellvertretenden Leiter ihres Standorts Düsseldorf ernannt. Gleichzeitig verstärkt Nadine Tönnis das dortige Team als Assistenz.
Heinen war zuletzt bei der ABN AMRO Bank in Düsseldorf als Teamleiter Investment Advisory für die Region Nord und West tätig, teilte die LLB am Mittwoch mit. Zuvor hatte er verschiedene Führungsfunktionen bei der Bethmann Bank inne.
Tönnis verfügt laut Mitteilung über mehr als 20 Jahre Berufserfahrung im Bankenumfeld. Sie war unter anderem für HSBC Continental Europe tätig und soll in Düsseldorf die Kundenbetreuung sowie das operative Tagesgeschäft unterstützen.
Die LLB begründet die personelle Verstärkung mit der positiven Geschäftsentwicklung am Standort Düsseldorf. Mit den zusätzlichen Stellen will die Bank ihre Kapazitäten in der Betreuung vermögender Kundinnen und Kunden erweitern.
yz/to
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