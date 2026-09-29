Liechtensteinische Landesbank Aktie 35514757 / LI0355147575
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29.09.2026 10:02:12
SPI-Papier Liechtensteinische Landesbank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Liechtensteinische Landesbank-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Liechtensteinische Landesbank-Aktie Anlegern gebracht.
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit Liechtensteinische Landesbank-Anteilen statt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 39.55 CHF. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 10’000 CHF in die Liechtensteinische Landesbank-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 252.845 Anteilen. Die gehaltenen Liechtensteinische Landesbank-Anteile wären am 28.09.2026 28’975.98 CHF wert, da der Schlussstand 114.60 CHF betrug. Das entspricht einem Plus von 189.76 Prozent.
Jüngst verzeichnete Liechtensteinische Landesbank eine Marktkapitalisierung von 3.54 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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