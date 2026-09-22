LLB setzt mit Strategie «elevate» auf Wachstum, Exzellenz und Resilienz

Die neue Strategie baut auf den Erfolgen der bisherigen Strategieperiode ACT-26 auf. In dieser erzielte die LLB profitables Wachstum, verbesserte die Effizienz und stärkte die Veränderungsfähigkeit der Gruppe. So stieg das Geschäftsvolumen seit 2016 auf CHF 132 Mia. und hat sich damit mehr als verdoppelt. Zudem erhöhte sich das durchschnittliche Konzernergebnis gegenüber der vergangenen Strategieperiode um rund 50 Prozent.

Die LLB hat Kernprozesse automatisiert und digitalisiert, neue digitale Angebote eingeführt sowie Nachhaltigkeit noch breiter in der Unternehmenskultur verankert. Sie hat zudem sämtliche strategischen Zielsetzungen erreicht.

Kernelement Ziel 1. HJ 2026 Strategieperiode Zielerreichung Wachstum Net New Money

Net New Loans > 3 % p.a.

> 3 % p.a. 4.1 %*

2.5 %* 3.3 %

5.1 % ?

? Effizienz Cost-Income-Ratio 2026 65 % 59.5 % ? Nachhaltigkeit Netto-Null-CO 2 2040 Auf Kurs ? Sicherheit Tier-1-Ratio > 16 % 18.5 % ?

* annualisierte Wachstumsrate

Gleichzeitig wandelt sich das Umfeld schneller und tiefgreifender als in früheren Strategieperioden. Kundinnen und Kunden erwarten digitale und zugleich persönliche Dienstleistungen. Der Generationenwechsel und der damit verbundene Vermögenstransfer verändern die Anforderungen an Beratung und Bankdienstleistungen. Neue Technologien, insbesondere Künstliche Intelligenz, erhöhen den Veränderungsdruck im Markt zusätzlich. Hinzu kommen steigende Anforderungen in den Bereichen Regulierung, Datenschutz und Cybersicherheit sowie an eine moderne und zukunftsfähige Technologie- und Systemlandschaft.

Verwaltungsratspräsident Georg Wohlwend hält fest: «Die LLB hat mit ACT-26 wiederum Umsetzungsstärke bewiesen und gezeigt, dass sie auch in einem herausfordernden Umfeld leistungsfähig ist. Mit ACT-26 haben wir ein starkes Fundament für die Zukunft geschaffen. Die LLB ist heute wachstumsstärker, profitabler, effizienter und innovativer als 2021. Jetzt gilt es, das nächste Kapitel unserer Entwicklung aktiv zu gestalten. ‹elevate› schafft dafür die optimalen Voraussetzungen: Wachstum schafft Zukunftsfähigkeit, Exzellenz schafft Kundenzufriedenheit und Resilienz stärkt Vertrauen. Kurz gesagt: Mit ‹elevate› entfalten wir unser Potenzial und schaffen Mehrwert.»

Wachstum, Exzellenz und Resilienz als strategische Schwerpunkte

Im Zentrum von «elevate» stehen die drei Kernelemente Wachstum, Exzellenz und Resilienz. Sie bilden den strategischen Rahmen für die Weiterentwicklung der LLB in den kommenden fünf Jahren.

Wachstum schafft Zukunftsfähigkeit

Wachstum schafft den Spielraum für Weiterentwicklung und Investitionen. Wachstum beruht auf Kundennutzen, klarer Positionierung, starken Beziehungen und wirtschaftlicher Disziplin. Dabei setzt die Bank primär auf organisches Wachstum mit dem Ausbau vorhandener Geschäftsfelder und der gezielten Bearbeitung etablierter Märkte.

Im Fokus stehen weiterhin die vier Geschäftsfelder Direktkundengeschäft, Private Banking, Firmenkundengeschäft und B2B-Geschäft. Zudem will die LLB bestehende Kundenbeziehungen weiterentwickeln, ihre Beratungs- und Betreuungskompetenz ausbauen und zusätzliche Wachstumschancen in ihren Heim- und Zielmärkten nutzen.

Dazu investiert die LLB gezielt in den Ausbau ihrer Private-Banking-Standorte in der Schweiz und in Deutschland. Gleichzeitig positioniert sie sich in ihren Heimmärkten Liechtenstein, Schweiz, Österreich und Deutschland noch klarer als Anlagebank. Ihre fokussierte Marktstrategie auf den D-A-CH-LI-Raum plus ausgewählte internationale Märkte führt sie damit gezielt weiter.

Im Firmenkundengeschäft will die Bank das Dienstleistungsgeschäft ausbauen und damit die Ertragsstruktur diversifizieren sowie Unternehmerinnen und Unternehmer sowohl bei geschäftlichen als auch bei privaten Finanzfragen ganzheitlich begleiten.

Die LLB will ihre Position als verlässliche Partnerin für externe Vermögensverwalter, Treuhänder, Family Offices und institutionelle Investoren weiter stärken und diese mit den Kompetenzen im Fondsgeschäft und im Asset Management verbinden.

Das Direktkundengeschäft ist ein wichtiger Pfeiler für die Bank und wird kontinuierlich weiterentwickelt. Die Investment-App willbe bleibt der Innovationshub für die gesamte LLB-Gruppe. Dies stärkt den systematischen Transfer digitaler Vertriebskompetenzen in das Direktkundengeschäft.

Exzellenz schafft Kundenzufriedenheit

Exzellenz zeigt sich für die LLB in relevanter Beratung, hoher Qualität, einfachen Prozessen und wirksamer Technologie. Ziel ist es, Abläufe zu verschlanken und mehr Zeit für Kundinnen und Kunden zu schaffen.

Die persönliche Beratung bleibt die zentrale Stärke. Mit der Vertriebsinitiative «V30» entwickelt die LLB diese gezielt weiter und verbindet sie mit moderner Technologie und einer klaren Vertriebssteuerung. So können Kundenbedürfnisse noch besser adressiert und Wachstumspotenziale konsequent genutzt werden.

Weiterhin investieren wird die LLB in moderne Systeme, künstliche Intelligenz, die digitale Transformation und die Weiterentwicklung der End-to-End-Prozesse. Diese Investitionen helfen, Produktivität und Qualität zu erhöhen sowie den Aufwand für administrative Tätigkeiten zu reduzieren.

Technologie allein schafft noch keinen Mehrwert. Entscheidend sind engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sie nutzen, weiterentwickeln und für die Kundinnen und Kunden wirksam machen. Deshalb legt die LLB auch einen Fokus auf die stetige Aus- und Weiterbildung ihrer Mitarbeitenden.

Resilienz stärkt Vertrauen

Mit dem dritten Kernelement Resilienz will die LLB Stabilität, Handlungsfähigkeit und Vertrauen weiter festigen. Dazu gehören finanzielle Stärke, solide Kapitalisierung, Risikomanagement , Cybersicherheit und Datenschutz. Die Strategie sieht unter anderem vor, die operationale Resilienz auszubauen, kritische Systeme und Daten weiterhin wirksam zu schützen sowie regulatorische Entwicklungen und Anforderungen frühzeitig zu erkennen und umzusetzen. Nachhaltigkeit bleibt auf der strategischen Agenda der LLB. Sie trägt dazu bei, die Zukunftsfähigkeit und Resilienz zu stärken. Gleichzeitig hält die LLB an ihrer Netto-Null-Ambition bis 2040 fest.

Klare finanzielle Zielgrössen und langfristige Dividendenstrategie

Die LLB-Gruppe hält an ihrer diversifizierten Ertragsstruktur mit den zwei starken Marktdivisionen Privat- und Firmenkunden unter der Leitung von Michael Hartmann sowie International Wealth Management, geleitet von Natalie Flatz, fest. Der Division Group CDO steht Patrick Fürer vor, Group CFO ist Markus Schifferle und Group CEO Christoph Reich. Natalie Flatz wird stellvertretende Group CEO.

Group CEO Christoph Reich fasst zusammen: «Mit der neuen Strategie ‹elevate› schlagen wir ab 2027 das nächste Kapitel auf. Sie ist eine Wachstums- und Investitionsstrategie. Wir bauen auf dem auf, was uns stark macht, und richten unseren Blick konsequent nach vorne: auf die Bedürfnisse unserer Kundinnen und Kunden, auf die Entwicklung unserer Märkte, auf neue technologische Möglichkeiten und auf die Art, wie wir als Gruppe noch wirksamer zusammenarbeiten. So stellen wir die Zukunftsfähigkeit der LLB sicher.»

Die Strategie «elevate» verfolgt drei finanzielle Zielgrössen:

jährlicher Netto-Neugeldzufluss von 3 Prozent

Cost-Income-Ratio von 65 Prozent im Jahr 2031

CET1-Ratio von mindestens 18 Prozent

Auch mit ihrer neuen Strategie hält die LLB an ihrer attraktiven Dividendenstrategie fest. Diese sieht eine Ausschüttung von rund 50 Prozent des Konzerngewinns vor. Seit 2022 hat sich die Dividende der LLB-Aktie um mehr als 20 Prozent erhöht.