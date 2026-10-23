Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’464 -0.6%  SPI 20’374 -0.6%  Dow 52’327 -1.0%  DAX 25’090 -1.1%  Euro 0.9221 0.2%  EStoxx50 6’032 -0.9%  Gold 4’025 0.0%  Bitcoin 67’333 1.0%  Dollar 0.8236 0.3%  Öl 115.1 1.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Holcim1221405UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Galderma133539272ABB1222171Partners Group2460882Sika41879292
Anzeige

Wo Infrastruktur auf Innovation trifft

Hier informieren
Top News
UBS AG: Buy für Roche-Aktie
Analyse: Market-Perform-Bewertung für Nestlé-Aktie von Bernstein Research
Meta-Aktie wird im Januar geteilt: So ordnen Anleger die neuen Aktien der Klasse C ein
SpaceX-Aktie stärker: Trotz Trump-Aussage - Ukraine kämpft weiter mit Starlink-Einschränkungen
Mögliche SpaceX-Fusion: Was ein Mega-Deal mit Tesla für die Aktien und die Depots bedeuten würde
Suche...

SpaceX Aktie 156888148 / US84615Q1031

Handeln
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Medienbericht 23.10.2026 15:33:00

SpaceX-Aktie stärker: Trotz Trump-Aussage - Ukraine kämpft weiter mit Starlink-Einschränkungen

SpaceX-Aktie stärker: Trotz Trump-Aussage - Ukraine kämpft weiter mit Starlink-Einschränkungen

Das vom ukrainischen Militär genutzte Starlink-System litt am frühen Freitagmorgen unter Geschwindigkeitsbeschränkungen, obwohl Präsident Donald Trump erklärt hatte, SpaceX-Chef Elon Musk habe den Dienst wiederhergestellt.

SpaceX
119.93 CHF -3.17%
Kaufen Verkaufen
Ukrainische Drohneneinheiten und Regierungsvertreter gaben an, dass die Verbindungen zu "Starshield" - einem militärtauglichen Dienst, der die Infrastruktur von Starlink nutzt - in weiten Teilen des Landes weiterhin ausfielen, sobald die Drohnen schneller als 161 Kilometer pro Stunde flogen, was etwa 100 Meilen pro Stunde entspricht.

Einige Einheiten hatten am Donnerstag erfolgreich Drohnen bei einer Geschwindigkeit von 200 Kilometern pro Stunde getestet, was die Hoffnung weckte, dass der normale Betrieb nach über einer Woche schwerwiegender Störungen wieder aufgenommen würde. Amerikanische und ukrainische Vertreter erklärten, das System scheine wieder normaler zu funktionieren.

Doch am späten Donnerstag und in der Nacht meldete der Grossteil des ukrainischen Militärs weiterhin Verbindungsausfälle bei höheren Geschwindigkeiten, wie Militär- und Regierungsvertreter angaben. "Wir sehen dieselbe Begrenzung", schrieb Dmytro Lytvyn, Sprecher von Präsident Wolodymyr Selenskyj, am späten Donnerstag auf X. "Was den aktuellen Stand angeht, hat sich also nichts geändert."

Es konnte nicht festgestellt werden, warum die Geschwindigkeiten der Drohnen weiterhin begrenzt waren. SpaceX reagierte nicht sofort auf eine Anfrage nach einer Stellungnahme.

Nachdem am späten Donnerstag umfangreichere Tests erfolglos geblieben waren, waren die Drohnenpiloten nach Angaben eines weiteren ukrainischen Beamten weiterhin gezwungen, langsam zu fliegen, um Navigationsprobleme zu vermeiden, sobald sie sich der Geschwindigkeit von 160 Kilometern pro Stunde näherten.

"Zum jetzigen Zeitpunkt haben wir keine Aufhebung der Beschränkungen für Starlink festgestellt", erklärte Serhii Beskrestnov, ein Berater für Verteidigungstechnologie von Selenskyj, am Freitag auf Telegram. "Es gibt vereinzelte Fälle, in denen Starlink möglicherweise etwas schneller arbeitet, als es die Beschränkungen zulassen, aber dies ist wahrscheinlich eher auf den SpaceX-Algorithmus oder bestimmte Nutzungsbedingungen zurückzuführen als auf eine Aufhebung der Beschränkungen", sagte er.

Musks Schritt hat in Europa erneut Bedenken hinsichtlich der Risiken geweckt, die mit der Abhängigkeit von Starlink und den USA bei den Satellitenkapazitäten für Verteidigungszwecke verbunden sind. Ein Sprecher der Europäischen Union erklärte Anfang dieser Woche, die Erfahrungen der Ukraine zeigten, wie dringend es sei, dass der Kontinent mehr für den Aufbau eigener Weltraumkapazitäten tue.

"Die Realität in Kiew ist wirklich grauenhaft", sagte Sebastian Schaefer, ein deutscher Abgeordneter und Verteidigungsexperte der oppositionellen Grünen. "Wir sehen, dass es keine gute Idee ist, unsere Sicherheit in die Hände von Milliardären zu legen", sagte er.

Kiew: Starlink bleibt trotz Trump-Wort gedrosselt

Entgegen der Ankündigung von US-Präsident Donald Trump läuft das Starlink-Satelliteninternet in der Ukraine nach Kiewer Militärangaben weiter gedrosselt. Das berichteten mehrere ukrainische Medien unter Berufung auf Quellen im Verteidigungsministerium. "Eine Bestätigung, dass die Drosselung aufgehoben wurde, gib es bislang nicht", hiess es.

Ähnlich äusserte sich Präsidentenberater Serhij Beskrestnow. Es gebe vereinzelte Fälle, dass Starlink schneller funktioniere, aber dies liege eher am SpaceX-Algorithmus. "Derzeit können wir keine Aufhebung der Beschränkungen bei Starlink feststellen", schrieb er auf Facebook.

Ukrainische Drohnen verlieren Verbindung zu Satellit

Trump hatte am Donnerstag in Washington gesagt, der SpaceX-Gründer Elon Musk habe die Drosselung aufgehoben. Das ukrainische Militär leidet seit vergangener Woche darunter, dass Flugobjekte bei einer Geschwindigkeit von mehr als 160 Kilometern in der Stunde ihre Verbindung zu den Starlink-Satelliten verlieren. Dies trifft Drohnenflüge zur Abwehr schneller russischer Jetdrohnen wie eigene ukrainische Angriffe.

Von Musk und der US-Regierung gab es widersprüchliche Angaben, warum das Satelliteninternet Starlink langsamer läuft. Politisch setzen die USA die Ukraine derzeit unter Druck, um sie kompromissbereiter gegenüber dem Angreifer Russland zu machen./fko/DP/mis

Im NASDAQ-Handel zeigt sich die SpaceX-Aktie zeitweise 0,72 Prozent stärker bei 145,79 US-Dollar.

AWP / Dow Jones

Weitere Links:

SpaceX-Aktie tiefer: Trump will nicht für Starlink-Drosselung verantwortlich sein

Bildquelle: rafapress / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: DKSH - Mit Rückenwind in neue Höhen

Bei DKSH läuft es rund: Das operative Geschäft wächst, eine strategisch wichtige Übernahme eröffnet neue Perspektiven und die Aktie klettert auf ein Drei-Jahres-Hoch. Auch charttechnisch ist der Weg nach oben noch nicht ausgereizt.

Weiterlesen!

Nachrichten zu SpaceX

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu SpaceX

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
21.10.26 SpaceX Buy Deutsche Bank AG
21.10.26 SpaceX Outperform RBC Capital Markets
21.10.26 SpaceX Buy UBS AG
21.10.26 SpaceX Overweight JP Morgan Chase & Co.
21.10.26 SpaceX Verkaufen DZ BANK
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch

Orion, ABB und Euronext stehen im Mittelpunkt dieses BX Morningcalls. Olivia Hähnel (BX Swiss) und François Bloch (Investment-Stratege) ordnen Kennzahlen, Kursbewegungen, Dividendenentwicklungen und unternehmensspezifischen Risiken der Aktien: Orion, ABB und Euronext ein.

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch

Inside Trading & Investment

09:16 Marktüberblick: Sartorius und SAP nach Zahlen gesucht
08:54 SMI schnuppert bereits am Rekordhoch
08:15 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – 4’000-Dollar-Marke im Fokus
22.10.26 Logo WHS SpaceX: 830 % mehr KI-Umsatz – hebt die Aktie jetzt richtig ab?
22.10.26 Julius Bär: 15.50% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (57.5%) auf R&S Group Holding AG
22.10.26 Was nach dem ersten Duft bleibt
21.10.26 Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch
20.10.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 9.20% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf ABB, Roche, Swiss Re
05.10.26 ETF Compass Q3-Review: Satelliten mit bis zu 68 Prozent Plus, doch Clean Energy stürzt ab
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’060.06 19.66 SQBAIU
Short 15’368.54 13.86 S7BCUU
Short 15’949.45 8.90 S5B0BU
SMI-Kurs: 14’463.76 23.10.2026 15:20:40
Long 13’851.26 19.66 SOE7BU
Long 13’537.85 13.86 SGBWIU
Long 12’957.91 8.98 SI7B8U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Aktien in diesem Artikel

SpaceX 121.31 -2.06% SpaceX

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
BYD-Aktie statt Tesla? Was der Einstieg von Michael Burry für Anleger bedeutet
Schock nach Impfstoff-Daten: Moderna-Aktie sackt um ein Viertel ab
NVIDIA Aktie News: NVIDIA am Donnerstagnachmittag mit Kurseinbussen
UBS-Aktie schwächelt: US-Rechtsstreit um CS-Managerboni wohl gewonnen
Nestlé-Aktie springt an: Nahrungsmittelriese gewinnt beim Wachstum an Tempo
NVIDIA Aktie News: NVIDIA am Donnerstagabend Verlust reich
Micron-Aktie vor der Verdreifachung? Analyst sieht enormes Potenzial - doch Anleger sollten vorsichtig sein
Holcim-Aktie springt hoch: Deutlicher Schub bei Umsatz und Betriebsgewinn im 3. Quartal - weitere Übernahmen
Sika-Aktie verliert trotzdem: Konzern wächst weiter und baut Gewinn aus

Top-Rankings

KW 42: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 42: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 42: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.