Zuversicht in New York: Dow Jones zeigt sich letztendlich fester

Der Dow Jones beendete den Donnerstagshandel nahezu unverändert (plus 0.02 Prozent) bei 52’867.98 Punkten. An der Börse sind die im Dow Jones enthaltenen Werte damit 26.115 Bio. Euro wert. In den Donnerstagshandel ging der Dow Jones 0.385 Prozent schwächer bei 52’652.85 Punkten, nach 52’856.09 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 52’508.38 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 52’927.88 Einheiten.

Dow Jones seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche legte der Dow Jones bereits um 1.71 Prozent zu. Der Dow Jones stand vor einem Monat, am 22.09.2026, bei 51’863.69 Punkten. Der Dow Jones wies vor drei Monaten, am 22.07.2026, einen Stand von 52’218.58 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 22.10.2025, stand der Dow Jones bei 46’590.41 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 9.27 Prozent nach oben. Im Jahreshoch erreichte der Dow Jones bislang 54’744.33 Punkte. Bei 45’057.28 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Dow Jones-Tops und -Flops

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit Procter Gamble (+ 5.58 Prozent auf 165.59 USD), Johnson Johnson (+ 3.81 Prozent auf 267.61 USD), Home Depot (+ 3.57 Prozent auf 289.95 EUR), Salesforce (+ 3.52 Prozent auf 250.29 USD) und Coca-Cola (+ 2.87 Prozent auf 95.34 USD). Die Flop-Titel im Dow Jones sind derweil Caterpillar (-4.89 Prozent auf 704.05 USD), Amazon (-4.57 Prozent auf 250.38 USD), NVIDIA (-4.40 Prozent auf 212.21 USD), Alphabet C (ex Google) (-3.08 Prozent auf 320.76 USD) und Boeing (-2.46 Prozent auf 187.55 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem grössten Börsenwert

Das grösste Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 37’175’522 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Mit 4.642 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Dow Jones-Fundamentaldaten im Fokus

Die Travelers-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10.96 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 4.21 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.ch