SPI-Papier Liechtensteinische Landesbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Liechtensteinische Landesbank von vor einem Jahr eingebracht

Am 06.10.2025 wurde das Liechtensteinische Landesbank-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Liechtensteinische Landesbank-Anteile bei 77.00 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Liechtensteinische Landesbank-Aktie investiert, befänden sich nun 1.299 Liechtensteinische Landesbank-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Liechtensteinische Landesbank-Anteile wären am 05.10.2026 146.75 CHF wert, da der Schlussstand 113.00 CHF betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 46.75 Prozent angewachsen.

Liechtensteinische Landesbank erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 3.39 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch