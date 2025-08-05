|Kurse + Charts + Realtime
Kering Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Kering von 170 auf 220 Euro angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Er habe die Schätzungen nach der Halbjahresberichtssaison überarbeitet, schrieb Piral Dadhania in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Auch die Entwicklungen der US-Importzölle spiegelten sich nun in seinen Annahmen für die Luxusgüter- und Modekonzerne wider. Auch das höhere Kursziel für Kering rechtfertige keine höhere Einstufung./bek;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2025 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Kering Sector Perform
Unternehmen:
Kering
Analyst:
RBC Capital Markets
Kursziel:
220.00 €
Rating jetzt:
Sector Perform
Kurs*:
215.20 €
Abst. Kursziel*:
2.23%
Rating update:
Sector Perform
Kurs aktuell:
217.10 €
Abst. Kursziel aktuell:
1.34%
Analyst Name::
Piral Dadhania
KGV*:
-
